بنك الفجيرة الوطني يطلق «كوليكت» للدفع الفوري

أطلق بنك الفجيرة الوطني تطبيق كوليكت، الذي يتيح إجراء خدمات دفع فورية آمنة وسلسة، وستكون مالابار للذهب والألماس، أول مستخدمي التطبيق لتحصيل المدفوعات.

ويساهم التطبيق الجديد المدمج مع منصة «آني» في تمكين تجار التجزئة من إنشاء رموز الاستجابة السريعة لقبول دفعات العملاء الفورية في الوقت الحقيقي، وذلك من خلال الاستفادة من إمكانيات المدفوعات الفورية لمنصة «آني».

وتتكامل تقنية المنصة مع البنية التحتيّة لحلول الدفع من بنك الفجيرة الوطني، حيث تدعم إجراء المعاملات المالية بسهولة دون الحاجة إلى النقد أو البطاقات المصرفية، ما يعزز أمان المدفوعات ويوفر تجربة مريحة للعملاء، ويتيح تطبيق كوليكت لجميع العملاء إجراء عمليات الدفع باستخدام أحد تطبيقات الخدمات المصرفية المدمجة في منصة «آني» والموجودة على هواتفهم المحمولة.

كما يسهم التطبيق الجديد في تعزيز الشمولية المالية والكفاءة من حيث التكلفة ضمن قطاع التجزئة الإماراتي، من خلال تبسيط عمليات إجراء المعاملات وإنجازها بشكل سريع وآمن، وتخفيف عبء الرسوم المرتفعة لنقاط البيع.

مما يصب في خدمة العملاء والشركات على حد سواء، ويضمن تطبيق كوليكت لشركات التجزئة، مثل مالابار للذهب والألماس، وسيلة آمنة وسهلة الاستخدام لاستلام الأموال بسرعة، ما يعزز كفاءة العمليات التشغيلية ويزيد مستويات رضا العملاء.

وقال عدنان أنور، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: يتماشى إطلاق تطبيق كوليكت من بنك الفجيرة الوطني مع اثنين من الأهداف الاستراتيجية للبنك، والمتمثلين في مواصلة العمل على تبسيط وتعزيز الخدمات المقدمة لعملائنا، إلى جانب رقمنة عملياتنا كلما أمكن لتحسين السرعة والأمان والراحة.