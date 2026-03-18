«بريسايت» تستثمر 100 مليون دولار في شركات الذكاء الاصطناعي

كشفت شركة بريسايت، المتخصصة في تحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن أول ست شركات تم اختيارها للحصول على دعم استثماري ضمن منظومتها العالمية للابتكار، في خطوة تستهدف تسريع تطوير الجيل القادم من الأنظمة الذكية الموجهة للحكومات والمؤسسات.

تأتي هذه الاستثمارات ضمن صندوق «بريسايت – شروق 1»، وهو صندوق عالمي بقيمة 100 مليون دولار، أُطلق بالشراكة مع شروق، ويركّز على دعم الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة.

وتتنوع مواقع الشركات المستثمَر فيها بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات، مع تركيز واضح على مجالات البنية التحتية السيادية للذكاء الاصطناعي، والحلول المتخصصة لأسواق رأس المال والصناعة، إضافة إلى أنظمة الذكاء الطرفية.

وأكد ماجزان كينيسباي، الرئيس التنفيذي للنمو في بريسايت، أن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي تتحقق عند تطبيقه ضمن أنظمة واقعية، مشيراً إلى أن الشركات المختارة تطور تقنيات قابلة للدمج في بيئات تشغيلية معقدة، وهو ما يعزز فرص تحويل الابتكار إلى تطبيقات عملية واسعة النطاق.