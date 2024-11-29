إدراج «مجموعة مير» في أبوظبي 9 ديسمبر

أعلنت مجموعة مير عزمها على إدراج أسهمها بشكل مباشر في سوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك اعتباراً من الاثنين 9 ديسمبر 2024، حيث توظف مجموعة مير استثماراتها الاستراتيجية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية على امتداد سلاسل التوريد الغذائي والعقارات التجارية والقطاعات المرتبطة بها، وتشجيع الابتكار لدفع التطوير وتوفير الرفاهية والتطور المستدام.

وقال نهيان العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مير: «يمثل الإدراج المباشر لأسهمنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية محطة تاريخية في مسيرتنا التي بدأت منذ عدة عقود، والتي تميزت ببناء إرث غني ولعب دور واضح في نمو دولة الإمارات اقتصادياً واجتماعياً.

وتعكس هذه الخطوة استعدادنا لتعزيز حضورنا ودورنا في نمو الاقتصاد ورفاهية المجتمع الإماراتي، ونحن ندعو أصحاب المصلحة إلى مشاركتنا في هذه الرحلة الاستثنائية».

وسجلت المجموعة إيرادات تخطت حاجز 2 مليار درهم في عام 2023، بالإضافة إلى امتلاكها محفظة متنوعة من الاستثمارات الاستراتيجية التي تدعم هذه الغاية. ووزعت مير عام 2023 أرباحاً بقيمة 135 مليون درهم تمثل 12,11% من رأس مالها، على مساهميها البالغ عددهم 12 ألف مساهم. وقد سجلت الشركة إيرادات بلغت 1.2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024.

وتدير «مير» أكثر من 100 متجر للبيع بالتجزئة تحت علامتي أدكووب وسبار، والتي تقدم خدماتها لأكثر من 65 ألف عميل يومياً، لتنجز بذلك ما يزيد على 36 مليون معاملة سنوياً. تتبنى المجموعة استراتيجية «من المزرعة إلى المائدة».

حيث تتعاون مع أكثر من 100 مزارع محلي. وتدير مير عبر ذراعها «مكاني» أكثر من 12 مركز تسوق مجتمعياً بمعدل إشغال يبلغ 95% على امتداد 330 ألف متر مربع من المساحات التجارية القابلة للتأجير.

واستثمرت مير خلال السنوات الثلاث الماضية ما يزيد على 36 مليون درهم في مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات وتستهدف الشركة استقطاب 400 موظف إماراتي خلال السنوات الثلاث المقبلة.