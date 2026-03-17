1.24 مليار درهم إيرادات "ويو بنك" في 2025

سجل "ويو بنك" في عامه الثالث من العمليات التشغيلية إيرادات بلغت 1.245 مليار درهم بزيادة سنوية قدرها 55%، وصافي أرباح بلغ 622 مليون درهم بارتفاع نسبته 57%.

وبلغت الميزانية العمومية للبنك 61 مليار درهم حتى 31 ديسمبر 2025، مسجلة نمواً بنسبة 64% على أساس سنوي، فيما تجاوزت ودائع العملاء 57 مليار درهم بزيادة 66%.

وأشار البنك إلى أن هذه النتائج تعكس متانة نموذج أعماله وزيادة ثقة العملاء، مدعومة بمساهميه الإستراتيجيين، من بينهم "القابضة ADQ" و"ألفا ظبي القابضة" و"إي آند" وبنك أبوظبي الأول.

وشهدت أنشطة الإقراض نمواً ملحوظاً مدفوعة بالإقبال على حلول تمويل سلاسل التوريد والقروض لأجل، إضافة إلى توسيع مجموعة التسهيلات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال منصور الملا، رئيس مجلس الإدارة، إن هذه النتائج القوية تؤكد التزام البنك بتمكين الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، ودعم طموحات الأفراد والشركات والمجتمعات في أنحاء الدولة، وإن نمو "ويو" يعكس مستوى الثقة التي اكتسبها، مع اختيار عدد متزايد من العملاء له كشريك مصرفي رئيسي.

وواصل ويو بنك خلال عام 2025 تركيزه على قطاع الأعمال، وفي عام 2025 وحده، قدمت منصة تمويل سلسلة التوريد الرقمية بالكامل لديه تمويلاتٍ بقيمة تتجاوز مليار درهم.

وبذلك، أصبح ويو بنك الشريك المصرفي الرئيسي لأكثر من 120 ألف شركة، انطلاقاً من هذا التركيز على حلول الإدارة المالية السلسة وأدوات الائتمان والنمو.

وشهدت خدمة "ويو للأفراد" أيضاً نمواً قوياً، حيث اختار أكثر من 270 ألف فرد "ويو" كبنكهم الأساسي، بالإضافة إلى ذلك، شكّلت العائلات محوراً رئيسياً في إستراتيجية البنك خلال عام 2025.

وأطلق ويو بنك خدمات "ويو للعائلة" في الربع الأخير من العام، وخلال الأشهر الثلاثة الأولى فقط من إطلاقها، اعتمدتها أكثر من 10 آلاف عائلة لتكون منصتها الرئيسية لإدارة مواردها المالية وزيادتها.

وأكد ويو بنك مواصلة تركيزه على استثمار الفرص التي يحملها عام 2026، وأنه يعمل على تطوير خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لإطلاقها خلال عام 2026 في حال الحصول على موافقات الجهات التنظيمية.

ويركز ويو بنك على توسيع قدراته القائمة على الذكاء الاصطناعي لتقديم أدوات وتجارب أكثر تخصيصاً للعملاء.