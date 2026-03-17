«إس آند بي»: الشركات العقارية في الإمارات تتمتع بسيولة قوية

لا تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال أي ضغوط سيولة على أربع من شركات التطوير العقاري المصنفة لديها، وذلك في ظل التوترات الإقليمية، وتشمل هذه الشركات: إعمار العقارية «بي إن سي للاستثمارات»، الشركة الأم لشركة «شوبا»، وشركة «أمنيات القابضة»، وشركة «داماك» للتطوير العقاري.

وأشارت الوكالة في تقرير جديد إلى أن شركات التطوير العقاري كانت نشطة في أسواق الصكوك ورأس المال الدين لجمع الأموال اللازمة لتمويل عمليات الاستحواذ على الأراضي خلال عامي 2025 و2026.

وأصدرت كل من داماك وأمنيات صكوكاً بقيمة 600 مليون دولار في فبراير ومارس 2026 على التوالي، بينما أصدرت بي إن سي للاستثمارات وأمنيات صكوكاً بقيمة 1.25 مليار دولار و900 مليون دولار على التوالي في عام 2025.

وذكرت ستاندرد آند بورز أن «آجال استحقاق الديون ستظل ضمن الحدود المقبولة للشركات في عام 2026، دون الحاجة إلى جمع تمويل جديد». كما أن احتياجات الإنفاق الرأسمالي لشركات التطوير العقاري البحتة محدودة، في حين يُتوقع أن تُدرّ الاستثمارات في مشاريع المجتمعات الصغيرة إيرادات متكررة.

وأضاف التقرير: «تُعدّ استثمارات داماك وأمنيات وبي إن سي ضئيلة خلال الفترة المتوقعة (2024-2027)».

في المقابل، لدى إعمار خطط استثمارية سنوية ضخمة، تتراوح بين 10 و11 مليار درهم (2.72-3 مليارات دولار)، في الفترة 2026-2027، يُخصص معظمها لمركز دبي كريك مول، وبرج دبي كريك، وتطوير وحدات سكنية للتأجير، والاستثمار في أصول مراكز التسوق، لا سيما توسعة دبي مول.

وذكر التقرير: «نعتقد أن جزءاً كبيراً من استثمارات الشركة لا يزال قابلاً للتأجيل، حيث يمكن تأجيل بعض المشاريع عند الحاجة».

وعلى الرغم من أنه من المبكر استخلاص استنتاجات نهائية، تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن تُعاد دراسة قرارات الاستثمار أو تأجيلها لجميع شركات التطوير العقاري. وأشار التقرير إلى أنه من المرجح أن تستمر الالتزامات المتعلقة بالأصول التي شارفت على الاكتمال، لكن الشركات التي تتمتع بالمرونة، ستعطي الأولوية للسيولة والتدفقات النقدية على الاستثمارات الجديدة وشراء الأراضي.