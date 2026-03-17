مشاريع دبي للاستثمار العقاري تواصل التقدم وفق الجداول الزمنية المعتمدة

أعلنت دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي (DFM)، عبر ذراعها العقارية دبي للاستثمار العقاري، أن أعمال البناء في مشاريعها العقارية تسير وفق جداول التسليم المعتمدة.

تتقدم أعمال الإنشاء في دانه ببي، في جزيرة المرجان برأس الخيمة، وفق خطة التنفيذ المرحلية المعتمدة. ومن المتوقع الانتهاء من أعمال البرج السكني في الربع الثالث من الربع الأول من عام 2027، فيما يُتوقع استكمال الفندق في الربع الثالث من عام 2027، وفقاً لما تم الإعلان عنه سابقاً. وتشهد أعمال البناء في كلا المبنيين تقدماً مستقراً، إذ بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية في البرج السكني 32.1%، فيما وصلت نسبة الإنجاز في برج الفندق إلى 24.0%. واستكملت الأعمال في البرجين مراحل الأساسات والبنية التحتية، بينما تستمر حالياً أعمال الإنشاءات الهيكلية.

وضمن المشروع ذاته، حققت مرحلة الفلل، التي تضم 189 فيلا، نسبة إنجاز كاملة بلغت 100% من أعمال البناء، مع استكمال عمليات التسليم الجزئي لعدد من الفلل، في محطة رئيسية ضمن مراحل التسليم.

وفي دبي، يواصل مشروع فيوليت تاور في قرية جميرا الدائرية تقدمه وفق الخطة المعتمدة، على أن يتم الانتهاء من الأعمال خلال الربع الأخير من عام 2026، وفقاً للجداول الزمنية المعلنة سابقاً. وقد بلغت نسبة الإنجاز في البرج السكني 57.61%، مع تقدم الأعمال بوتيرة منتظمة في مختلف مراحل المشروع.

ومن المتوقع إنجاز أعمال التسليم في الربع الثاني من عام 2027 لمشروع أصايل أفينيو، المشروع السكني ضمن المخطط الرئيسي لمجمع تلال مردف. وكانت أعمال البناء قد انطلقت في الربع الثاني من عام 2025، لتسجل منذ ذلك الحين نسبة إنجاز بلغت 28.47%، في إطار مشاريع دبي للاستثمار العقاري لتطوير مجتمعات سكنية متكاملة في دبي.

ومن المقرر الانتهاء من مشروع الفيستا في ميدان خلال الربع الأول من عام 2028، بما يدعم خطة التسليم طويلة الأجل لشركة دبي للاستثمار العقاري. وقد استكمل المشروع مرحلة الأعمال التمهيدية، محققاً نسبة إنجاز بلغت 100%، فيما تتقدم أعمال البناء بما يتماشى مع خطة المشروع المعتمدة.