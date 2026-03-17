6 مليارات درهم مبيعات «مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز» بأبوظبي

أعلنت شركة أوهانا للتطوير العقاري، المتخصصة في تطوير المشاريع السكنية الفاخرة في الإمارات، عن تسجيل مبيعات قياسية بلغت قيمتها 6 مليارات درهم خلال 72 ساعة فقط لمشروع «مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز من أوهانا»، المجتمع السكني على الواجهة المائية لقناة ياس في أبوظبي.

وشهد المشروع إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث بلغ عدد المستثمرين الإماراتيين 35 %، بينما شكّل المقيمون والمستثمرون الدوليون نسبة 65 %. واستجابةً للطلب المرتفع، من المتوقع أن تقوم أوهانا بطرح وحدات إضافية من المشروع قريباً.

وقال حسين سالم الرئيس التنفيذي لشركة أوهانا للتطوير العقاري: «نتقدّم بخالص الشكر والتقدير إلى حكومة دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، على ما توفره من بيئة استثمارية مستقرة واستشرافية للمستقبل. هذه المقومات تعزز ثقة المستثمرين والمطورين، على حد سواء».

وأضاف سالم: «يعكس الإقبال الكبير والمبيعات القياسية خلال 72 ساعة، حجم الثقة التي يحظى بها المشروع لدى المستثمرين محلياً ودولياً».