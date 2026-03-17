جائزة الشارقة للتميز تبدأ مرحلة التقييم لدورة 2025 بمشاركة 120 جهة

أعلنت جائزة الشارقة للتميز، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وتحظى برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، عن بدء مرحلة التقييم لكافة فئات الدورة الحالية للجائزة 2025، بعد إغلاق باب تقديم طلبات المشاركة وتسلم الملفات النهائية من الجهات المشاركة، التي بلغ عددها أكثر من 120 مشاركاً من مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح مجلس أمناء الجائزة أن مرحلة التقييم تشمل استقطاب نخبة من المقيّمين ذوي الخبرة والكفاءة من مختلف إمارات الدولة، كما سيتم بدء الزيارات الميدانية للجهات المشاركة اعتباراً من نهاية مارس الجاري، على أن تُوضع الدرجات الأولية خلال أبريل 2026 تمهيداً لعرضها على لجان التحكيم.

وقالت ندى الهاجري، المنسق العام للجائزة: «حظيت جائزة الشارقة للتميز في دورتها الحالية بإقبال واسع من مؤسسات القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، ما يعكس مكانة الجائزة كمنصة رائدة لتعزيز ثقافة التميز المؤسسي والابتكار والريادة الاقتصادية على مستوى الدولة والمنطقة».