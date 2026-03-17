شركة تابعة لـ«أمانات» تستكمل الاستحواذ على «سكون»

أعلنت مجموعة كامبريدج للصحة، التابعة لشركة أمانات القابضة، استكمال الاستحواذ على حصة الأقلية المتبقية في شركة سكون العالمية القابضة - «سكون»، لترتفع ملكيتها بذلك إلى 100% من رأس المال القائم للشركة.

وأوضحت المجموعة، في بيان لها، أن أمانات كانت قد استحوذت في أغسطس 2015 على حصة أولية نسبتها 33.25% في سكون، قبل أن ترتفع ملكية كامبريدج للصحة إلى 81.81%، ثم إلى 90.50% بعد الاستحواذ على حصة إضافية من الأقلية بنسبة 8.69% في نوفمبر 2025.

ووفقاً للبيان، سجلت مجموعة كامبريدج خلال عام 2025 إيرادات بلغت 404 ملايين درهم بنمو 11% على أساس سنوي، فيما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 100 مليون درهم، بزيادة 14% على أساس سنوي.

وتوقعت أن تواصل تحقيق نمو مزدوج الرقم خلال عام 2026، مشيرة إلى أن منشأة سكون في جدة رفعت طاقتها الاستيعابية المرخصة إلى 200 سرير خلال 2025، وتعمل حالياً بكامل طاقتها الاستيعابية.

وقال علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة أمانات القابضة ورئيس مجلس إدارة مجموعة كامبريدج للصحة، إن الصفقة تنسجم مع الرؤية الاستراتيجية لبناء منصة رائدة ومتكاملة لخدمات الرعاية ما بعد الحالات الحادة بما يحقق قيمة مستدامة وطويلة الأجل.