1.6 مليار درهم سوق الواقع الافتراضي في الإمارات بحلول 2030

يتوقع أن يشهد سوق الواقع الافتراضي في دولة الإمارات نمواً متسارعاً خلال السنوات القادمة، مدفوعاً بارتفاع اعتماد تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع العقارات، الذي يشهد تحولاً كبيراً في طرق تصميم المشاريع، وتسويقها، وتجربة العملاء.

وأظهرت بيانات منصة أبحاث السوق «Grand View Research» أن إيرادات سوق الواقع الافتراضي في الإمارات بلغت نحو 366 مليون درهم في عام 2024، ومن المتوقع أن تتجاوز 1.6 مليار درهم بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 28%.

وفي القطاع العقاري، تسهم تقنيات الواقع الافتراضي في تحسين مراحل ما قبل البناء والمبيعات، من خلال توفير جولات افتراضية غامرة للمطورين والمستثمرين والمشترين، ما يتيح تجربة المشاريع قبل تنفيذها، ويعزز دقة التصميم، ويقلل التعديلات المكلفة، ويسرّع عمليات البيع.

من جهتها، أكدت شركة لايف سايز بلانز دبي، المتخصصة في عرض المخططات المعمارية بالحجم الحقيقي وتقنيات الواقع المعزز والافتراضي، أنها شهدت طلباً متزايداً على حلول التصور الغامر في قطاعي العقارات والإنشاءات منذ دخولها السوق في عام 2023.

وقال جورج كلاس، الرئيس التنفيذي للشركة: «أصبحت التقنيات الغامرة أداة أساسية للمطورين والمستثمرين، إذ تساعد في تقليل الأخطاء وتجنب التكاليف غير الضرورية قبل بدء البناء، كما تدعم قرارات المشترين، خاصة في مشاريع البيع على المخطط».

ومع استمرار الإمارات في تطوير مدن ذكية ومستدامة، من المتوقع أن يلعب الواقع الافتراضي والمعزز دوراً متزايد الأهمية في تعزيز الشفافية والكفاءة، وزيادة جاذبية السوق العقاري أمام المستثمرين العالميين.