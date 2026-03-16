أرامكس تفتتح مركزها الإقليمي للرعاية الصحية في دبي الجنوب

أعلنت أرامكس عن افتتاح مركزها الإقليمي المتخصص في قطاع الرعاية الصحية والأدوية ضمن المنطقة الحرة في دبي الجنوب، في خطوة توسّع قدرات الشركة ضمن قطاع سلاسل الإمداد في علوم الحياة والمجال الطبي سريع النمو.

ويأتي هذا الإعلان بعد حصول المستودع مؤخراً على اعتماد وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات. وتشغل المنشأة موقعاً استراتيجياً ضمن المنطقة الحرة، حيث صُممت لتكون مركزاً إقليمياً متكاملاً لشركات الرعاية الصحية والمنتجات الدوائية التي تسعى للاستفادة من مزايا المنطقة الحرة.

وقال فادي القزي مدير أول للخدمات اللوجستية، أرامكس: «مع إطلاق مركزنا المتخصص في قطاع الرعاية الصحية، نعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات اللوجستية الدوائية في المنطقة. ويتمثّل هدفنا في تزويد شركائنا في قطاع الرعاية الصحية بسلسلة إمداد مرنة، ومتوافقة تنظيمياً ومتكاملة تماماً، تمكّنهم من خدمة المرضى بكفاءة أعلى، وبمستويات أكبر من السرعة والسلامة والموثوقية».

ويقدم المركز حلولاً لوجستية متكاملة، تساعد الشركات على تحقيق الاستفادة الكاملة من الميزات الاستراتيجية للمنطقة، مع تلبية أولويات القيادات العليا والتنفيذية، بما يتيح تسريع وتيرة نمو الأعمال، وتزويد مديري سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والعمليات ببنية تحتية متوافقة تنظيمياً، ومضبوطة الحرارة، تعزّز الكفاءة التشغيلية.

كما يوفر لمديري الجودة والصيادلة منشأة مُعتمدة بالكامل من وزارة الصحة، وتُدار وفقاً لمعايير ممارسات التوزيع الجيدة، وأنظمة الجودة المعتمدة من ISO. وبذلك، توفر لمقدمي الرعاية الصحية بيئة مُنظَّمة بدقة، تضمن سلامة المنتج على امتداد عملية التوزيع.

وجُهّز المركز، الممتد على مساحة 5600 متر مربع، ببيئات متقدمة للتحكم بدرجات الحرارة، تتضمن مناطق تخزين بدرجة حرارة الغرفة، وغرف تبريد، ووحدات تجميد قادرة على استيعاب مختلف متطلبات درجات الحرارة الخاصة بالمنتجات الدوائية.

وانسجاماً مع استراتيجية أرامكس الأوسع، يجمع المركز باقة متكاملة من الخدمات اللوجستية، تشمل الشحن، والتخليص الجمركي، والتخزين، والتوصيل إلى الوجهة النهائية، ضمن منظومة تشغيلية موحّدة وشاملة. وصُمم هذا التكامل عبر مراحل متعددة متتابعة من سلسلة الإمداد، لتزويد العملاء من قطاع الرعاية الصحية بحلّ سلسلة توريد متّسق ومتوافق تنظيمياً، وعالي الاعتمادية على مستوى المنطقة.

ومن خلال مركزها الإقليمي الجديد، لا تكتفي أرامكس بتوسيع عملياتها فحسب، بل تعزز أيضاً التزامها بتوفير حلول لوجستية عالمية المستوى، ومتوافقة تنظيمياً، ومتمحورة حول المريض في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

ومع تنامي الطلب على سلاسل توريد دوائية مرنة ومضبوطة الحرارة، ترسّخ الشركة مكانتها بصفتها شريكاً موثوقاً قادراً على دعم منظومة الرعاية الصحية مستمرة التطور في المنطقة.