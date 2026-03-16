3.6 مليارات درهم أرباح «ماجد الفطيم» بنمو 41% في 2025 وإيرادات تتجاوز 35.9 مليار درهم

سجلت مجموعة «ماجد الفطيم» إيرادات موحدة بلغت 35.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 6% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 10% لتصل إلى 5.1 مليارات درهم، متجاوزة حاجز 5 مليارات درهم لأول مرة. كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 41% ليبلغ 3.6 مليارات درهم، في حين سجل صافي الأرباح باستثناء مكاسب إعادة التقييم نمواً بنسبة 48% ليصل إلى 2.3 مليار درهم، مدعوماً بانضباط قوي في توظيف رأس المال وكفاءة تشغيلية عالية ومحفظة أعمال مصممة لتحقيق نمو متنوع وعالي الجودة. كما حققت المجموعة نمواً بنسبة 11% في إيراداتها داخل دولة الإمارات لتتجاوز 22 مليار درهم، ما يعكس قوة سوقها الرئيسي.

وحققت ماجد الفطيم تدفقات نقدية حرة بقيمة 3.5 مليارات درهم خلال العام، بزيادة 25% على أساس سنوي، ما أتاح لها مواصلة خفض المديونية. وانخفض صافي الدين بنسبة 15% منذ ديسمبر 2024 ليصل إلى 11.9 مليار درهم، فيما تحسنت نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية لتصل إلى 32%، وهو أدنى مستوى لها خلال عقد. ومع بلوغ إجمالي قيمة الأصول إلى 71 مليار درهم، تدخل المجموعة مرحلتها التالية من النمو انطلاقاً من موقع مالي قوي، مدعومة بقدرتها على الاستثمار في فرص النمو عبر خطط تطوير موزعة على أسواقها الرئيسية، إلى جانب استثمارات كبيرة في أصولها الرائدة، بما في ذلك مشروع التحول الشامل في مول الإمارات بقيمة 5 مليارات درهم.

وفي أكتوبر 2025، طرحت ماجد الفطيم صكوكاً دولية لأجل 10 سنوات بقيمة 500 مليون دولار، في خطوة تمثل عودتها إلى أسواق الدين العالمية. وقد حظي الإصدار بإقبال استثنائي من المستثمرين، حيث تجاوز حجم الطلبات 2 مليار دولار، محققاً أضيق هامش تسعير لعشر سنوات في تاريخ الشركة. وفي نوفمبر 2025، أصدرت الشركة سندات هجينة جديدة بقيمة 500 مليون دولار، بالتزامن مع طرح مناقصة لإعادة شراء 590 مليون دولار من سنداتها الدائمة القائمة.

وتواصل المجموعة الحفاظ على هيكل متوازن لاستحقاقات الديون وسيولة قوية، مع انخفاض صافي الاقتراض إلى 11.9 مليار درهم، بانخفاض قدره 15% منذ ديسمبر 2024. كما أكدت وكالتا التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز وفيتش تصنيف المجموعة الائتماني عند مستوى «BBB» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيدتين بمرونتها المالية وانضباطها في إدارة رأس المال.

استراتيجية النمو

وحول النتائج المالية للسنة المالية 2025، قال فاضل عبدالباقي العلي، رئيس مجلس إدارة شركة «ماجد الفطيم القابضة»: «تعكس النتائج القوية التي حققتها ماجد الفطيم خلال السنة المالية في 2025، نجاح استراتيجية النمو التي نتبعها وقوة منظومتنا للحوكمة المؤسسية، والتي تمكّننا من تحقيق إنجازات على نطاق واسع. ومع دخولنا عقدنا الرابع، ننطلق من موقع قوة يتيح لنا مواصلة تحقيق نمو مرن ومستدام وإيجاد قيمة طويلة الأمد للمساهمين».

وفي ذات السياق، قال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «مثّل عام 2025 بالنسبة لنا محطة مفصلية في مسيرة ماجد الفطيم. وبفضل وضوح رؤيتنا، بلغ زخم أعمالنا مستويات غير مسبوقة، حيث حققنا أداءً متميزاً على مستوى جميع أعمالنا وتمكنّا من تحقيق أقوى نتائج مالية في تاريخنا. وبفضل التنفيذ المنضبط وقوة محفظة أعمالنا المتنوعة، تجاوزت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك حاجز الخمسة مليارات درهم للمرة الأولى، فيما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 41% على أساس سنوي، ما يعكس قوة استراتيجيتنا ومتانة نموذج أعمالنا والتجارب الاستثنائية التي نواصل ابتكارها وتقديمها. كما أن مركزنا المالي اليوم هو الأقوى منذ أكثر من عقد، حيث منحنا زخم التدفقات النقدية وميزانيتنا العمومية القوية المزيد من الثقة لمواصلة الاستثمار على المدى الطويل. وتمتد محفظة مشاريعنا التطويرية عبر فئات أصول متعددة وفي أسواقنا الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، وتشمل استثمارات كبيرة لإعادة تطوير أصولنا الرائدة، وعلى رأسها مشروع التحول الشامل في مول الإمارات بقيمة 5 مليارات درهم».

أداء قوي

وسجلت أعمال مراكز التسوق والفنادق نمواً في صافي الإيرادات بنسبة 6% لتصل إلى 4.8 مليارات درهم، مدفوعة بالأداء القوي لمحفظة التأجير وارتفاع نسبة إشغال مراكز التسوق إلى أكثر من 98%. كما ارتفعت حركة الزوار بنسبة 6%، ما يؤكد استمرار جاذبية الوجهات القائمة على التجارب. وفي المقابل، حقق قطاع التطوير العقاري نتائج قوية مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 33% لتصل إلى 5.8 مليارات درهم، مدفوعاً بالطلب القوي على المجتمعات السكنية التابعة للمجموعة.

وسجلت أعمال التجارة الإلكترونية نمواً بنسبة 20% لتصل إلى 3.2 مليارات درهم، مدفوعة بزيادة التجارة السريعة بنسبة 38% ونمو إيرادات شركة «بريسيجن ميديا» بنسبة 47%. وعلى الرغم من تراجع إجمالي إيرادات أعمال تجارة التجزئة بنسبة 1%، فإن الإيرادات بالعملة الثابتة سجلت نمواً بنسبة 1%، مدعومة بنمو مماثل بنسبة 2% في دولة الإمارات بفضل قوة الاقتصاد المحلي والنمو السكاني. كما عززت ماجد الفطيم تنوع محفظتها في قطاع التجزئة الغذائية عبر إطلاق علامتها الرئيسية «هايبر ماكس» في سلطنة عمان والبحرين والكويت، إلى جانب إطلاق «سافا»، أول متجر خصومات عصري بعلامة إماراتية، ما يعكس طموح الشركة في دعم العلامات المحلية وتقديم منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة وتجارب تسوق عصرية تلبي احتياجات المجتمعات المحلية.

وسجلت إيرادات قطاع الترفيه نمواً بنسبة 9% لتصل إلى 1.9 مليار درهم، مدفوعة بشكل رئيسي بأداء دور السينما التي ارتفعت إيراداتها بنسبة 13% نتيجة قوة شباك التذاكر وزيادة الإقبال على عروضها المتميزة. كما يعكس إعادة إطلاق صالة عرض «آي ماكس» في مول الإمارات التزام المجموعة بتطوير وجهاتها وتقديم تجارب عالمية المستوى في أسواقها.

وفي قطاع أسلوب الحياة، ارتفعت الإيرادات بنسبة 14% لتصل إلى 1.5 مليار درهم، مدعومة بالأداء القوي لعلامات الأزياء وإطلاق علامات فاخرة جديدة. كما وسّعت ماجد الفطيم شراكتها طويلة الأمد مع «أبركرومبي آند فيتش». وعززت حضورها متعدد القنوات عبر إطلاق منصات التجارة الإلكترونية لعلامتي «أبركرومبي آند فيتش» و«هوليستر» في أسواق خليجية رئيسية، إلى جانب استقطاب علامات عالمية جديدة إلى المنطقة مثل «باكسن» و«تارتين إيه شوكولا»

كما واصلت المجموعة تسريع نمو برنامج الولاء SHARE الذي وصل عدد أعضائه إلى 10.3 ملايين عضو في عام 2025، إضافة إلى إطلاق بطاقتين ائتمانيتين جديدتين بعلامة مشتركة بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي وشركة «فيزا».

وواصلت ماجد الفطيم ترسيخ مبادئ الاستدامة في تصميم وتشغيل وجهاتها، من خلال دمج الأداء البيئي وسهولة الوصول ورفاهية الزوار في التجارب اليومية. وقد حصلت المجموعة على عدة جوائز ضمن «جوائز المباني الخضراء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» لعام 2025، من بينها جائزة «أفضل مطور مستدام في العام» على مستوى المجموعة، ما يعكس نهجاً مؤسسياً متكاملاً يشمل التصميم والتشغيل والتدريب والحوكمة.

كما عززت مراكز التسوق التابعة للمجموعة مكانتها في مجال الاستدامة التشغيلية، لتصبح الأولى في المنطقة التي تحقق شهادات الاستدامة العالمية عبر كامل محفظتها المملوكة، بما في ذلك 18 شهادة LEED بلاتينية و4 شهادات LEED ذهبية. وخلال العام الماضي أيضاً، حصلت 8 مواقع إضافية من أماكن العمل والوجهات الترفيهية على تصنيف «ويل للصحة والسلامة»، ما يعكس التزام المجموعة بالمعايير العالمية المتعلقة بجودة الهواء والمياه والصيانة وصحة المستخدمين.