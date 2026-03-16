35 شركة إماراتية تتصدر قائمة فوربس الشرق الأوسط 2026

تصدرت دولة الإمارات قائمة فوربس الشرق الأوسط لـ«أكبر 100 شركة عامة من حيث القيمة السوقية في المنطقة لعام 2026»، من حيث عدد الشركات، بواقع 35 شركة إماراتية، تليها السعودية بـ34 شركة، ثم قطر بـ11 شركة، والمغرب بـ9 شركات، والكويت بـ6 شركات.

ونجحت كبرى شركات الشرق الأوسط في الحفاظ على استقرارها، بل زادت قيمتها السوقية وسط التحديات ورسّخت بصمتها في أسواق المال، مساهمة بذلك في تعزيز النمو الاقتصادي رغم تقلبات الأسواق خلال العام.

وقد بلغت القيمة السوقية الإجمالية لأسواق المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4.3 تريليونات دولار، في يناير2026، موزعة على 12 سوقاً مالية. كما استحوذت أكبر 100 شركة عامة من حيث القيمة السوقية في المنطقة، على 3.7 تريليونات دولار من هذا الإجمالي، بما يعادل 86% منه، ما يعكس حجم القيمة المتركزة لدى الشركات الكبرى.

فيما يستند هذا التصنيف، إلى بيانات القيم السوقية من 12 سوقاً مالية في 11 دولة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع اعتماد أسعار الإغلاق حتى 31 يناير2026.

لكن من حيث الحجم، تصدرت السعودية المشهد بوضوح؛ إذ بلغت القيمة السوقية للشركات السعودية المدرجة ضمن قائمة أكبر 100 شركة عامة من حيث القيمة السوقية في المنطقة هذا العام، نحو 2.4 تريليون دولار، ما يعادل نحو 64% من الإجمالي. ويعود جانب كبير من هذا الثقل إلى أرامكو السعودية، التي تصدرت القائمة بقيمة سوقية تبلغ 1.7 تريليون دولار، لتمثل وحدها نحو 40% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في المنطقة.

في حين لا يزال قطاع البنوك والخدمات المالية الأكثر تمثيلاً في القائمة، إذ يضم 34 شركة بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 732.6 مليار دولار. بينما يعكس قطاع الطاقة مشهداً مغايراً؛ فعلى الرغم من تمثّله بـ9 شركات فقط ضمن القائمة، إلا أنه يستحوذ على نحو 1.9 تريليون دولار من القيمة السوقية، ما يبرز الثقل الاستراتيجي الذي لا تزال الهيدروكربونات من نفط وغاز تمثّله لدى شركات المنطقة.

بوجه عام، تواصل دول مجلس التعاون الخليجي هيمنتها على القائمة، مستحوذة على نحو 88% من إجمالي الشركات. وتتقاسم الإمارات والسعودية المراكز الـ10 الأولى بالتساوي، بما يرسّخ مكانتهما كمركزي ثقل رئيسيين للشركات في المنطقة.

أكبر 10 شركات عامة في الشرق الأوسط 2026:

1-أرامكو - – 1.7 تريليون دولار

2-الشركة العالمية القابضة – 238.6 مليار دولار

3-مصرف الراجحي – 114.3 مليار دولار

4-شركة أبوظبي الوطنية للطاقة – 87.9 مليار دولار

5-شركة التعدين العربية السعودية – 80.2 مليار دولار

6-أدنوك للغاز – 75.4 مليار دولار

7-البنك الأهلي السعودي – 71.8 مليار دولار

8-مجموعة الاتصالات السعودية – 59.2 مليار دولار

9-بنك أبوظبي الأول – 56 مليار دولار

10-بنك الإمارات دبي الوطني – 53.5 مليار دولار