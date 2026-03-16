الملاكم العالمي فرانسيس نغانو يشتري شقة فاخرة في نخلة جميرا بـ92.5 مليون درهم

أعلنت أراد عن بيع وحدة سكنية مكوّنة من خمس غرف نوم ضمن مشروع أرماني بيتش رزيدنسز في نخلة جميرا بقيمة 92.5 مليون درهم للملاكم الكاميروني المحترف وبطل الوزن الثقيل السابق في بطولة الفنون القتالية المختلطة الأبرز عالمياً «يو أف سي»، فرانسيس نغانو.

ويأتي بيع العقار، الذي يمتد على مساحة 11,521 قدماً مربعة ويضم مسبحاً خاصاً، تأكيداً على تنامي اهتمام المستثمرين بالمساكن الفاخرة ذات العلامات التجارية العالمية في دبي، ولا سيما في المواقع الساحلية المرموقة مثل نخلة جميرا.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: «تعكس هذه الصفقة مستوى الثقة الكبيرة لدى المستثمرين العالميين في سوق العقارات في دبي ولا سيما مشروع أرماني بيتش رزيدنسز في نخلة جميرا، والذي تصعب مقارنته بأي وجهة أخرى على مستوى العالم. كما تشكّل الرؤية المعمارية المتفرّدة لتاداو أندو إلى جانب إرث أرماني العريق في التصميم والموقع الفريد لنخلة جميرا عناصر رئيسية تسهم في استقطاب اهتمام المشترين الجادين بشكل فوري وطبيعي».

وأضاف الخشيبي: «تجري الأعمال الإنشائية في المشروع كما خططنا لها، ونحن على المسار الصحيح لإكمال البناء في عام 2027».

ومن جهته، قال فرانسيس نغانو: «لقد لمستُ تفرّد مشروع أرماني بيتش في نخلة جميرا منذ زيارتي الأولى حين اتضحت لي رؤية تطويره. وجاء قرار الاستثمار هنا عن قناعة راسخة، إذ أؤمن تماماً بمستقبل دبي باعتبارها مدينة عالمية تواصل استقطاب الناس من مختلف أنحاء العالم، نظراً لما تتميز به من مزيج فريد يجمع بين الطموح والاستقرار والفرص الواعدة».

ومثلت المشتري في هذه الصفقة ماجدة حسني، الرئيسة التنفيذية لمنصة الكونسيرج العالمية «ذا ليدجر كونسيرج»، والمستشارة المتخصصة في العقارات الفاخرة لدى شركة إي إكس بي ريالتي، حيث تضم شبكة عملائها نخبة من الأثرياء ورواد الأعمال والرياضيين البارزين من الباحثين عن عقارات استثنائية في الأسواق العالمية الرئيسية.

جديرٌ بالذكر أن أرماني بيتش رزيدنسز في نخلة جميرا يضم مجموعة حصرية من 57 مسكناً تتمتع بتصاميم متفرّدة جاءت عبر تعاونٍ مثمر بين المعماري الياباني الحائز على جائزة بريتزكر، تاداو أندو، ومجموعة أرماني واستوديو كازا العالمي للتصميم الداخلي. ويمتاز المشروع العصري بإطلالاتٍ بانورامية رائعة على الخليج العربي وأبراج دبي الشاهقة، إلى جانب مرافقه الخدمية الاستثنائية التي تمتد على مساحة 90,000 قدم مربع. هذا، وتتواصل الأعمال الإنشائية حالياً، حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع في عام 2027.