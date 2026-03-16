«المال كابيتال ريت» يوزع 3.75 فلوس أرباحاً للوحدة عن النصف الثاني من 2025

أعلن صندوق المال كابيتال ريت، أول صندوق استثمار عقاري مدرج في سوق دبي المالي والخاضع لتنظيم هيئة سوق المال في دولة الإمارات، والذي تديره شركة المال كابيتال، وهي شركة تابعة لـشركة دبي للاستثمار، اليوم عن توزيع أرباح نهائية بواقع 3.75 فلوس للوحدة عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بإجمالي توزيعات يبلغ 26.3 مليون درهم (مقارنة بـ 19.27 مليون درهم عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025).

ويأتي هذا التوزيع، المتوافق مع سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق واللوائح التنظيمية الصادرة عن هيئة سوق المال، على رأس المال المعزز للصندوق البالغ 701.2 مليون درهم، وذلك عقب نجاح زيادة رأس المال من خلال الطرح العام الإضافي الذي تم استكماله خلال عام 2025، ويعكس عائداً سنوياً بنسبة 7.5% لحملة الوحدات. ومن المتوقع أن يتم سداد التوزيعات في 9 أبريل 2026، وذلك رهناً باستكمال الإجراءات الإدارية المعتادة.

ويأتي هذا الإعلان عقب عام حافل بعدد من الإنجازات الاستراتيجية الرئيسية للصندوق ففي عام 2025، نجح الصندوق في استكمال زيادة رأس ماله من خلال طرح عام إضافي، حيث تم جمع ما يقارب 206 ملايين درهم، ما عزز قاعدة حقوق الملكية للصندوق لدعم خطط النمو المستقبلية. كما قام الصندوق خلال العام بتوسيع محفظته الاستثمارية من خلال الاستحواذ على عقارات مستشفى إن إم سي رويال (NMC Royal) ومبنى فالكون هاوس، في خطوة تمثل أول استثمار للصندوق في قطاع الرعاية الصحية، بما يسهم في تنويع محفظة الصندوق إلى جانب أصوله القائمة في قطاع التعليم.

وعقب هذا الاستحواذ، أصبحت محفظة الصندوق تضم سبعة أصول مدرة للدخل في قطاعي التعليم والرعاية الصحية، مدعومة بعقود إيجار طويلة الأجل مع جهات مستأجرة ذات ملاءة مالية قوية. كما تواصل المحفظة الاستفادة من تدفقات نقدية مستقرة ويمكن التنبؤ بها، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للمحفظة حوالي 1.4 مليار درهم، مع متوسط مدة متبقية لعقود الإيجار («WAULT») يبلغ نحو 16 عاماً. وخلال العام، قام الصندوق أيضاً بإعادة تمويل بعض التسهيلات التمويلية القائمة، ما ساهم في تحسين هيكل استحقاقات الديون وخفض تكاليف التمويل.

وقال سانجي فيغ، نائب الرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال: «حقق صندوق المال كابيتال ريت أداءً تشغيلياً قوياً خلال عام 2025، بالتوازي مع تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية المهمة التي تعزز آفاق النمو طويلة الأجل للصندوق. ويعد كل من إتمام زيادة رأس المال والاستحواذ على عقارات مستشفى إن إم سي رويال ومبنى فالكون هاوس من المحطات المهمة التي أسهمت في تنويع المحفظة وتعزيز متانة مصادر الدخل. ونواصل التركيز على توسيع محفظة الصندوق ضمن قطاعات العقارات المتنوعة مثل التعليم والرعاية الصحية، مع الحفاظ على انضباط إدارة رأس المال وتقديم توزيعات دخل مستقرة وجذابة لحملة الوحدات».