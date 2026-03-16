طيران الإمارات تستأنف عملياتها بشكل محدود بعد تعليق مؤقت

أعلنت طيران الإمارات استئناف عملياتها الجوية بعد تعليق مؤقت للرحلات في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين (16 مارس 2026)، مؤكدة أنها ستواصل تشغيل جدول رحلات محدود خلال الفترة الحالية.

وأوضحت الشركة أن بعض الرحلات المقررة ضمن جدول اليوم تم إلغاؤها، مشيرة إلى أن المسافرين المتأثرين سيتلقون إشعارات بالإلغاء، إلى جانب إرشادات حول الخيارات المتاحة لإعادة الحجز على رحلات بديلة.

ودعت الناقلة المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم عبر موقعها الإلكتروني emirates.com قبل التوجه إلى المطار، للتأكد من استمرار تشغيل الرحلة وفق الجدول المحدد.

كما أتاحت الشركة إمكانية تعديل الحجوزات أو إعادة حجز الرحلات إلكترونياً خلال 72 ساعة من موعد المغادرة الأصلي، وذلك عبر صفحة "إدارة الحجز" على الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق طيران الإمارات.

وأشارت إلى أنه في حال تعذر إتمام عملية إعادة الحجز عبر الإنترنت، يمكن للعملاء التواصل مع خدمة العملاء مباشرة، بينما يتعين على المسافرين الذين أجروا حجوزاتهم عبر وكالات السفر التواصل مع الوكالة المعنية لإعادة ترتيب رحلاتهم.

واختتمت طيران الإمارات بيانها بالاعتذار للمسافرين عن أي إزعاج قد يكون نجم عن تعليق الرحلات.