مركز دبي المالي العالمي يحتفل بعيد الاتحاد و20 عاماً على تأسيسه

احتفل مركز دبي المالي العالمي بعيد الاتحاد 53 لدولة الإمارات بالتزامن مع احتفاله بإرثه الحافل بالإنجازات والممتد على مدار 20 عاماً.

وتزامن الاحتفال بعيد الاتحاد هذا العام مع احتفال المركز بإرثه الحافل بالإنجازات والممتد على مدى عقدين من الزمن باعتباره المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

على مدار 20 عاماً، لعب مركز دبي المالي العالمي دوراً محورياً في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كأحد المراكز العالمية للمال والأعمال، حيث أسهم بشكل كبير في عملية التحول الاقتصادي للبلاد.

واحتفاء بهذه المناسبة الغالية، يسلط مركز دبي المالي العالمي الضوء على التراث الثقافي الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال استضافة مجموعة من الأنشطة التقليدية التي تشمل العروض المسرحية الحية وركن الحرف التراثية ورسم الحناء والعديد من الأنشطة والفعاليات التراثية والوطنية الأخرى المنتشرة في جميع أنحاء «جيت أفينيو».