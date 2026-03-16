«تجارة 101» يستقطب مشاريع نوعية ويحقق إشغال 100 % في خورفكان

حقق مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة «تجارة 101»، التابع لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، إنجازات لافتة ونوعية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث سجل نسبة إشغال بلغت 100 % في مقره بمدينة خورفكان، ونجح في استقطاب مشاريع ريادية نوعية للمواطنين من كلا الجنسين، مرسخاً دوره في التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة في إمارة الشارقة.

وجاءت النجاحات التي حققها المركز، في إطار حرص غرفة الشارقة على تعزيز الحاضنة المؤسسية المتكاملة لدعم رواد الأعمال، عبر توفير بنية تحتية متقدمة، وبرامج تأهيلية متكاملة، تسهم في دمج الطاقات الشابة بكفاءة في نسيج القطاع الخاص، وبالتزامن مع تسجيل الغرفة خلال العام الماضي نمواً في العضويات بلغ 14 %، ما يوفر لمنتسبي «تجارة 101» شبكة علاقات أعمال واسعة، تفتح أمامهم آفاقاً للنمو والتوسع في الأسواق المحلية والدولية.

واستقطب «تجارة 101» مشاريع ريادية متنوعة، تغطي قطاعات اقتصادية واعدة. وأكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن النتائج الاستثنائية التي حققها مركز «تجارة 101»، تعكس نجاح الرؤية الاستراتيجية التي تأسس عليها المركز منذ انطلاقته في عام 2019، والقائمة على توفير بيئة حاضنة متكاملة، تمكّن الشباب الإماراتي من تحويل طموحاتهم إلى مشاريع اقتصادية مستدامة، تسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، مشيراً إلى أن غرفة الشارقة تسخّر كافة إمكاناتها ومراكزها المتخصصة، لخدمة رواد الأعمال، بما يلبي تطلعاتهم، ويحقق نجاحاتهم المهنية.

من جانبها، كشفت منى عمران علي مدير مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة «تجارة 101»، عن تطلعات المركز لافتتاح مقر جديد في المنطقة الشرقية، استكمالاً لنجاح فرع خورفكان الذي افتُتح في أبريل 2024، والذي حقق نسبة إشغال كاملة خلال فترة وجيزة، مؤكدةً أن التوسع يأتي في إطار الحرص على دعم رواد الأعمال في ظل ما يشهده المركز من إقبال ملحوظ في طلبات العضوية بفرعه الرئيس في الشارقة، لافتةً إلى أن الزخم المتنامي لعدد المنتسبين، يعكس نجاح المبادرة التي أطلقتها الغرفة، وثقة مجتمع الأعمال الشباب ببرامج المركز.