سوق الحيوانات الأليفة في الإمارات يتجاوز 1.1 مليار درهم

يقدّر حجم سوق الحيوانات الأليفة في الإمارات حالياً بـ 300 مليون دولار ( 1.1 مليار درهم)، مع توقعات بنمو يبلغ 500% بحلول عام 2025، بحسب تقرير حديث، وبرزت زيادة بنسبة 30% في تربية الحيوانات الأليفة خلال جائحة «كوفيد 19»، ما يعكس ارتفاع مستوى الاهتمام بهذا القطاع. ورغم ذلك، فإن المستهلكين يواجهون تحديات ناتجة عن التضخمّ في أسعار المنتجات، الأمر الذي يدفعهم إلى البحث عن العروض الترويجية والخصومات لتحقيق أكبر قدر من القيمة، مع الاستمرار في تقديم الأفضل لحيواناتهم الأليفة.

وفي إطار تنامي السوق بالإمارات احتفلت سلسلة متاجر بت كورنر (Pet Corner)، بمرور 20 عاماً من الحضور والتميز في الدولة بافتتاح متجرها العشرين في الإمارات. وقد أقيم حفل قص الشريط في الفجيرة بحضور عدد من الزوار، وتضمن جولة تعريفية شاملة عن الخدمات والمنتجات التي يقدمها المتجر، ما يعكس التوسع المستمرّ للعلامة التجارية التي تمتدّ فروعها في دبي، وأبوظبي، والشارقة، والفجيرة.

وقال غوراف ماهيندرا، مؤسس بت كورنر: «بدأت رحلتنا من متجر واحد في منطقة دبي للاستثمار عام 2004، عندما كانت المنطقة مجرد صحراء. رأينا فرصة واغتنمناها، واليوم نحن متواجدون في أربع إمارات مع خطط للتوسّع في عجمان، ورأس الخيمة، وأم القيوين».

وأضاف: «نعتزم افتتاح متجر داخل متجر بالتعاون مع كبار تجار التجزئة ومحلات السوبرماركت، لتوفير هوية مستقلة لقطاع الحيوانات الأليفة، على غرار المتجر المؤقت الذي أقمناه في مول الإمارات».

وعبر شبكة تضم 20 نقطة بيع، توفّر بت كورنر مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبّي احتياجات الحيوانات الأليفة من الطيور، والقطط، والكلاب، والأسماك، والزواحف. كما تمتلك السلسلة أكبر منصّة للتجارة إلكترونية في هذا المجال في المنطقة، تقدّم من خلالها أكثر من 10,000 منتج وخدمة متنوّعة، بما في ذلك العناية بالحيوانات الأليفة داخل المتاجر، وخدمات العناية المتنقلة، وصيانة أحواض الأسماك، وخدمات التاكسي للحيوانات، والنقل، والتأمين، والصيدليات، والرعاية البيطرية.

وقال سيدارت ماهيندرا، المدير التنفيذي لدى بت كورنر: «إن الاتجاه نحو تحسين جودة حياة الحيوانات الأليفة مستمرّ في تشجيع أصحابها على توفير أطعمة عالية الجودة. ومع ذلك، ندرك تأثير ارتفاع تكاليف التربية والتخلّي عن الحيوانات الأليفة، ما يدفعنا إلى التركيز على تشكيل بيئة مستدامة تضمن تقديم منتجات ذات قيمة عالية. ومن خلال علامتنا المستدامة «Smudges»، نوفّر أطعمة مصنوعة من مكوّنات غنية بالعناصر الغذائية، خالية تماماً من الإضافات الصناعية، والحشوات، والمواد الحافظة، واللحوم ومشتقاتها، ما يعزز صحّة الحيوانات الأليفة ويمنح أصحابها راحة البال».