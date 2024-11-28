إطلاق مبادرة «5000 موهبة رقمية» لتدريب طلاب الإمارات

أعلن مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في دولة الإمارات ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، بالتعاون مع ساس، الشركة العالمية في مجال التحليلات المتقدمة، عن توقيع اتفاقية لإطلاق مبادرة بعنوان «5000 موهبة رقمية» بحضور معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.

وتهدف هذه المبادرة إلى تدريب 5000 طالب إماراتي في مجال التقنيات المتقدمة على مدى السنوات الخمس المقبلة، تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية لإمارة دبي، الهادفة إلى تعزيز اقتصادها الرقمي، وتمكين الشباب، وترسيخ مكانة الإمارات كدولة عالمية رائدة في مجال الابتكار والاستدامة.

وستوفر المبادرة للشباب الإماراتي مهارات أساسية في قطاعات التكنولوجيا الناشئة، وإعدادهم لتولي أدوار قيادية لمواكبة المشهد العالمي الذي يتطور بوتيرة سريعة.

والتزمت ساس بتقديم الدعم للبرنامج من خلال توفير فرص الإرشاد والتوجيه والدورات التدريبية المصممة لتزويد الطلاب بالمهارات العملية المطلوبة.

وقال ميشال الغريّب، المدير التنفيذي لدى ساس في الإمارات: «نؤمن في ساس بقوة التعليم والابتكار لأهميتهما في تحويل الحياة والاقتصادات. وتعكس هذه المبادرة التزام الدولة الراسخ إزاء بناء مستقبل مستدام من خلال الاستثمار في مواطنيها. ويشرفنا الإسهام في دعم هذا التوجه من خلال تمكين الشباب الإماراتي، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات التي يحتاجون إليها للتفوق في الاقتصاد الرقمي».

وتلتزم ساس بتنمية الأساس المعرفي القوي بين المشاركين لتمهيد الطريق أمام الإمارات لترسيخ مكانتها كدولة عالمية رائدة في مجال الابتكار التكنولوجي، مع إرساء معيار للتنمية المستدامة.

وتهدف المبادرة إلى بناء قدرات طلاب الجامعات في سنواتهم الدراسية الأخيرة، وتقديم التوجيه العملي والتدريب والتطوير المهني لهم، كما تتيح لهم الوصول بسهولة إلى كبار الشركاء العالميين في القطاع الرقمي، ودعم الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لإنشاء قوة عاملة جاهزة لمواكبة تحديات المستقبل، وقادرة على دفع التقدم، والتعامل مع التحديات العالمية.