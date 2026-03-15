«ماينور إنترناشيونال» تثق بتعافي السفر والسياحة في الإمارات

أعربت مجموعة ماينور إنترناشيونال، التي تتخذ من تايلاند مقراً لها وتدير علامات فندقية عالمية مرموقة مثل «أنانتارا»، «أفاني» و«إن إتش كوليكشن»، عن ثقتها التامة بتعافي قطاع السفر والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أنها تتطلع إلى مضاعفة حضورها في الشرق الأوسط قبل عام 2030 من خلال اعتماد نموذج الامتياز التجاري الذي يمثل محوراً رئيساً في استراتيجيتها التوسعية.

محفظة عالمية

وأوضح أمير جولبرج، مدير عمليات المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن حجوزات النزلاء في المنشآت التي تديرها المجموعة في الإمارات بدأت تشهد انتعاشاً تدريجياً في الربع الرابع من عام 2026، بعد فترة شهدت تراجعاً حاداً في الحجوزات نتيجة التوترات الاستثنائية الأخيرة في منطقة الخليج.

وأشار إلى أن إعادة فتح مسارات الطيران لعمليات الإجلاء خلقت فراغاً مؤقتاً في المغادرات أثر على الطلب قصير المدى، إلا أن الاتجاه العام شهد بوادر تفاؤل قوية، مع تزايد إعادة جدولة الحجوزات وتدفق حجوزات جديدة، ما يعكس قدرة السوق على التعافي بسرعة.

تمتلك ماينور حالياً محفظة عالمية تضم 640 فندقاً في 59 دولة، منها 18 فندقاً في الإمارات توفر نحو 3,600 غرفة فندقية.

وفي إطار استراتيجية النمو لعام 2026، تخطط المجموعة للاستفادة من نموذج «الأعمال خفيفة الأصول» الذي يمثل 87% من مشاريعها المستقبلية مقارنة بـ70% في العام الماضي، وهو ما يتيح التوسع السريع دون زيادة كبيرة في الالتزامات الرأسمالية.

شهد عام 2025 توقيع المجموعة 40 عقداً فندقياً واتفاقية رئيسة، وهو أعلى إجمالي سنوي لها على الإطلاق، مع توقعات بعقد 25 اتفاقية إضافية في الربع الأول من 2026، ما يعكس الثقة القوية للملاك والمستثمرين بعلامات المجموعة ومنصاتها التشغيلية.

تعظيم العائد

وقال ديليب راجاكارير، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن استراتيجية الشركة تركز على تعظيم العائد من خلال مزيج أوسع من اتفاقيات الإدارة والامتياز التجاري، ما يسمح بالتوسع المنضبط مع الحفاظ على معايير العلامة التجارية.

وتعتزم المجموعة توجيه 60% من صفقاتها الجديدة في الربع الأول نحو منطقتي الشرق الأوسط وآسيا، لتحقيق توازن مع حضورها القوي في أوروبا.

وقال إن استراتيجية 2026 تركز على التوسع في أسواق استراتيجية عالمية، بما يشمل دخول السوق الأمريكي عبر مدن نيويورك وميامي ومنطقة الكاريبي، وتعزيز حضورها في أوروبا وأستراليا، بالإضافة إلى التوسع في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تسعى المجموعة لتطوير أكثر من 50 عقاراً في مصر والمغرب، بجانب مشاريع جديدة في اليابان والهند.

وتشمل خطة المجموعة أيضاً تنمية قطاع المنتجعات والفنادق الفاخرة، وتطوير الوحدات السكنية بعلامة تجارية مميزة، والتي تشكل نحو 20% من مشاريعها المستقبلية، مع استعداد لإطلاق أول مشروع سكني مستقل في عام 2026 تحت علامات مثل «أنانتارا» و«تيفولي».

كما تسعى المجموعة إلى إدراج صندوق استثمار عقاري فندقي (REIT) منتصف العام المقبل، يضم أصولاً مختارة في أوروبا وآسيا، ما يتيح إعادة تدوير رأس المال والاستثمار في أسواق وعلامات تجارية جديدة.

وتركز ماينور على تعزيز الإيرادات من خلال مزيج متوازن من اتفاقيات الإدارة والامتياز التجاري، بما يضمن توسعاً منضبطاً يحافظ على جودة العلامة التجارية ويتيح تلبية توقعات العملاء والمستثمرين، ما يعزز مكانة المجموعة كواحد من أبرز اللاعبين العالميين في قطاع الضيافة والسياحة، مع القدرة على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لجميع الشركاء والمستثمرين حول العالم.