مجلس أبوظبي للشركات العائلية يعزز التواصل الرمضاني مع كبار رواد الأعمال

نظم مجلس أبوظبي للشركات العائلية التابع لغرفة أبوظبي سلسلة زيارات رمضانية لمجالس كبار الشخصيات الاقتصادية ورجال الأعمال الذين يديرون أبرز الشركات العائلية في الإمارة والدولة. وجاءت الزيارات ضمن أجواء الشهر الفضيل لتعزيز التواصل المجتمعي وترسيخ المجالس الرمضانية كمنصة للحوار البنّاء وتبادل الخبرات بين القطاع العائلي والمنظومة الحكومية.

وشملت الزيارات مجالس كل من سلطان بن راشد الظاهري، ومحمد ثاني مرشد الرميثي، الرئيس الأسبق لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ويوسف محمد النويس، بحضور معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، ومعالي شامس علي خلفان الظاهري، وعلي بن حرمل الظاهري، وخالد عبدالكريم الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية، وعدد من القيادات التنفيذية وكبار رجال الأعمال وأجيالهم الجديدة.

وتم خلال اللقاءات مناقشة سبل تعزيز استدامة الشركات العائلية، وتطوير بيئة الأعمال، ومواجهة التحديات والفرص المرتبطة بنمو هذه الشركات عبر الأجيال. كما تناول الحوار أهمية تبادل الخبرات المؤسسية، وتعزيز الحوكمة، وتوفير بيئة داعمة للنمو والتوسع بما يواكب تطلعات الاقتصاد الوطني.

وأكد خالد عبدالكريم الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية، أن المجالس الرمضانية تعد منصة مهمة لتبادل الخبرات ودعم استمرارية الشركات العائلية عبر الأجيال، مضيفاً أن المجلس يعمل على تمكين القطاع من خلال برامج ومبادرات تعزز الحوكمة والاستدامة والتوسع محلياً وعالمياً.

وأشار علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي، إلى أن هذه اللقاءات تعكس عمق التواصل بين مجتمع الأعمال وأهمية الشركات العائلية باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد الوطني، مؤكداً حرص الغرفة على الاستفادة من خبرات رواد الأعمال لدعم استدامة شركاتهم وتطويرها بما يتوافق مع رؤية الإمارة نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية.

وتشكل الشركات العائلية نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوفر أكثر من 80% من فرص العمل، وتمثل حوالي 90% من إجمالي الشركات الخاصة. وفي أبوظبي، تلعب دوراً محورياً في قطاعات البناء (50%) والخدمات المالية (60%) والتجارة (80%) والنقل (70%)، ما يعكس أهميتها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.