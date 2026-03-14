دبي تعزز مرونة قطاع الذهب والمجوهرات في مواجهة التحديات العالمية

عقدت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اجتماعاً مع مجموعة دبي للمجوهرات، وذلك بهدف دعم استمرارية الأعمال في قطاع الذهب والمجوهرات في دبي في الظروف الراهنة، ودفع كفاءة العمل في كافة القطاعات التشغيلية والتجارية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

وخلال الاجتماع الذي حضره محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي، وبحضور أعضاء مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات، الذين يمثلون كبرى الشركات العاملة في قطاع الذهب والمجوهرات في دبي، أكد توحيد عبد الله رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات، أن قطاع الذهب والمجوهرات في دبي بكافة مجالاته، يعمل بطاقة تشغيلية عالية تعكس مرونته، رغم التحديات الإقليمية والعالمية الحالية، خصوصاً تلك المرتبطة بسلاسل الإمداد والعمليات اللوجستية والنقل، والتي ساهم استئناف الرحلات الجوية عبر مطار دبي في تذليل العديد منها.

وقال عبد الله: "لطالما قدمت حكومة دبي دعماً لا محدوداً لكافة قطاعات الأعمال، خلال كافة الأحداث التي شهدها العالم، ما عزز متانة الاقتصاد الوطني، ورسخ تنافسية القطاع الخاص محلياً وعالمياً. ويشكل الاهتمام الحكومي الاستثنائي المتواصل بتطوير منظومة العمل التجاري والاستثماري، بالتزامن مع الكفاءة العالية التي تتعامل بها الإمارة مع المتغيرات الدولية، عوامل حيوية في تعزيز الثقة الراسخة، والمناخ الإيجابي في أوساط القطاع الخاص المحلي والعالمي، تجاه واقع وآفاق اقتصاد دبي على المدى الطويل».

وأضاف عبد الله: «يسهم التنسيق الاستباقي والتفاعل المباشر على أرض الواقع بين غرفة تجارة دبي وكافة الجهات الحكومية مع الشركات والمستثمرين، في تعزيز مرونة واستدامة القطاع الخاص، وتجاوز التحديات التي قد تفرضها الظروف العالمية».

وقال محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي: «يأتي قطاع الذهب والمجوهرات في دبي، في مقدم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، ومن خلال التواصل الفعال والمكثف مع كافة الجهات المعنية بالقطاع، نقدم دعماً متكاملاً لضمان انسيابية العمل في كافة جوانب الأعمال المرتبطة بتجارة وصناعة الذهب والمجوهرات في دبي، ورفع قدرة الشركات على مواكبة المستجدات بكل كفاءة وفعالية، ما يرسخ اسم دبي ومكانتها عاصمة الذهب والمجوهرات في العالم».

وأكد المشاركون في الاجتماع، أن الجاهزية العالية التي تتمتع بها منظومة الأعمال في دبي لمواكبة كافة المستجدات، تسهم بدور حيوي في ضمان انسيابية الأعمال التجارية، وأشادوا بالمرونة التي أظهرتها كافة القطاعات في التعامل مع المتغيرات الراهنة، وتقديم الحلول المناسبة التي تضمن استمرارية الأعمال، وتوفير خدمات النقل الحيوية للبضائع والسلع.

وشهد الاجتماع حواراً بناءً حول الجهود التي تبذلها حكومة دبي لرعاية مصالح مجتمع الأعمال، وتحفيز نمو كافة القطاعات الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة، وناقش المشاركون حلولاً عملية، تتناول كافة الأولويات الملحة بالنسبة للقطاع لتعزيز مرونته وكفاءته في التكيف مع المستجدات العالمية.

ويأتي هذا الاجتماع، في إطار اللقاءات الموسعة التي تجريها الغرفة مع مجموعات ومجالس الأعمال في الوقت الراهن، لمتابعة واقع منظومة الأعمال في ظل الظروف الحالية، واستشراف آفاق المرحلة المقبلة، وتعزيز الآليات الفعالة لدعم استعداد كافة القطاعات لمواكبة المتغيرات العالمية.