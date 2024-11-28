مركز دبي المالي العالمي يجذب شركات التكنولوجيا الهندية بالشراكة مع «ناسكوم»

وقعت «ناسكوم»، الرابطة الوطنية لقطاع شركات التكنولوجيا الهندي البالغة قيمته 254 مليار دولار، مذكرة تفاهم مع مركز دبي المالي العالمي، وذلك بحضور راجيش نامبيار، رئيس «ناسكوم»، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي.

يهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى إتاحة الفرص أمام الشركات الأعضاء في «ناسكوم» للمشاركة بفاعلية في ازدهار منظومة التكنولوجيا المالية والابتكار في دبي، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المتطورة التي تحفز الابتكار في التكنولوجيا المالية والمجالات ذات الصلة.

تركز مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون الاستراتيجي بين «ناسكوم» ومركز دبي المالي العالمي لتسهيل دمج شركات التكنولوجيا الهندية في منظومة التكنولوجيا المالية والابتكار المزدهرة في مركز دبي المالي العالمي. ومن خلال سلسلة من الأنشطة، مثل الندوات عبر الإنترنت واجتماعات الطاولة المستديرة والجولات الترويجية ومؤتمرات التواصل، تهدف الشراكة إلى إنشاء منصات هادفة لتبادل المعرفة ونمو الأعمال والتعاون المشترك في مجال الابتكار، كما توفر للشركات الأعضاء في «ناسكوم» إمكانية وصول لا مثيل لها إلى مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي ومجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» وشبكته الواسعة من الشركات المتطورة التي تحفز الابتكار في القطاع المالي.

وبحسب الشراكة ستعمل «ناسكوم» ومركز دبي المالي العالمي بشكل نشط على تبادل الرؤى في مختلف القطاعات واستراتيجيات التطوير وأفضل الممارسات لتعزيز النمو والنجاح المتبادل.

وستتمكن الشركات الأعضاء في «ناسكوم» من الوصول المباشر إلى منظومة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار في مركز دبي المالي العالمي، بما يمكنها من استكشاف فرص التعاون والشراكات والابتكار.

ومن خلال فعاليات مثل الندوات عبر الإنترنت واجتماعات الطاولة المستديرة والجولات الترويجية وورش العمل، ستعمل مذكرة التفاهم على تعزيز المشاركة وتبادل المعرفة بين منظومة التكنولوجيا الهندية ومركز دبي المالي العالمي.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يلتزم مركز دبي المالي العالمي برعاية منظومة عالمية مترابطة ينمو ويزدهر فيها الابتكار. ونهدف من خلال هذه الشراكة مع «ناسكوم» إلى استقطاب شركات التكنولوجيا الهندية وإشراكها في مجتمع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار، لتحقيق القيمة المضافة بما يضمن مواصلة الازدهار والتقدم الذي يعود بالنفع والفائدة على قطاع الخدمات المالية عموماً».

وقال راجيش نامبيار، رئيس «ناسكوم»، خلال توقيع مذكرة التفاهم: «تؤكد هذه الشراكة مع مركز دبي المالي العالمي التزامنا الراسخ بتمكين شركات التكنولوجيا الهندية في سعيها لتعزيز وجودها العالمي. وسيتيح هذا التعاون للشركات أعضاء «ناسكوم» إمكانية الوصول إلى منظومة التكنولوجيا المالية الحيوية في دبي، بما يفتح أمامها فرص التواصل مع المؤسسات المبتكرة وقادة القطاع في طليعة التطورات الحديثة».

من المقرر أن يسهم هذا التعاون في حفز الابتكار وتعزيز الروابط العالمية وترسيخ مكانة شركات التكنولوجيا الهندية بوصفها مساهمة رئيسية في ثورة التكنولوجيا المالية في دبي وخارجها. وبفضل البنية التحتية العالمية التي يتمتع بها مركز دبي المالي العالمي وريادة «ناسكوم» في تعزيز الابتكار التكنولوجي، تمهد هذه الشراكة الطريق لإتاحة فرص جديدة للنمو والتعاون.