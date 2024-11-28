مانع بن محمد رئيساً لشركة «بلو شيلد» لتجارة الوسائل الإعلانية

أعلنت شركة «بلو شيلد» لتجارة الوسائل الإعلانية انضمام الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم كرئيس للشركة.

وقال الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم: «سنعمل على تحقيق نقلة نوعية في مجال الإعلان، وتوظيف خبرات وإمكانيات مجموعة بلو شيلد لتجارة الوسائل الإعلانية لإحداث تغييرات إيجابية في السوق، وطرح مشاريع وفرص جديدة تتماشى مع المكانة المرموقة التي تتمتع بها إمارة دبي على مستوى العالم، ولدينا جميع الإمكانيات والدعم اللازم من قبل حكومتنا الرشيدة لتحقيق هذه الرؤية».

من جهته، قال وسام طرابلسي، المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة بلو شيلد لتجارة الوسائل الإعلانية: «يسرنا الترحيب بالشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم رئيساً للمجموعة. يتمتع الشيخ مانع برؤية ثاقبة، وروح قيادية، وفكر منفتح على الحلول المبتكرة لتطوير قدرات مجموعة «بلو شيلد» تماشياً مع متطلبات القطاع وفقاً لأعلى وأرقى معايير الجودة والتميّز».

وأضاف: «سنعلن في الأيام المقبلة عن التوسعة المستقبلية للمجموعة، سواء بإدراج مواقع جديدة في عدة مناطق حيوية في إمارة دبي لتحقيق متطلبات العملاء والشركاء الاستراتيجيين، وكذلك توفير فرص عمل للكفاءات المتخصصة في المجال الإعلاني».