«أبوظبي الإسلامي» يعزز ثقافة العطاء بتطبيق هاتفي

يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي، التزامه بالمسؤولية المجتمعية من خلال تمكين المتعاملين من المساهمة في دعم المبادرات الخيرية بسهولة وأمان عبر تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك.

وفي عام 2025، تجاوزت قيمة التبرعات التي جرى تقديمها عبر تطبيق مصرف أبوظبي الإسلامي للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك 150 مليون درهم، من خلال ما يصل إلى 2.38 مليون عملية تبرع، بنسبة نمو بلغت 15 % على أساس سنوي ويعكس الإنجاز تنامي دور المنصات الرقمية في دعم العمل الخيري، وتعزيز قدرة الأفراد على الوصول إلى المبادرات الإنسانية التي يحرصون على دعمها.

وتتيح خدمة التبرعات الرقمية لدى «أبوظبي الإسلامي» للمتعاملين المساهمة في دعم عدد من الجهات الخيرية المعتمدة عبر خطوات محدودة، لتوفر آلية تبرع واضحة وسهلة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويمكن للمتعاملين من خلال هذه المنصة دعم عدد واسع من المبادرات الإنسانية والمجتمعية مباشرة عبر تطبيق مصرف أبوظبي الإسلامي للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك.