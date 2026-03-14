أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري، عن إنجاز 55% من مشروع «عزيزي زين»، مشروعها السكني المميز المتصل بشبكة المترو في منطقة الفرجان. وقد اكتمل هيكل المبنى بالكامل، فيما وصلت أعمال البناء إلى 89% وأعمال التكسية الداخلية إلى 98%.

ووصلت أعمال الميكانيكا والكهرباء والسباكة وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء إلى نسبة 46 و57% على التوالي، بينما بلغت نسبة التشطيبات الإجمالية 42%. ويعمل حالياً 330 موظفاً في الموقع.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «عزيزي»: «يعكس التقدم المتواصل في مشروع عزيزي (زين) التزامنا بتسليم وحدات سكنية مميزة في الوقت المحدد ووفق أعلى معايير البناء.

وسيقدم المشروع الواقع في منطقة الفرجان خيارات سكنية تتميز بالتصميم المدروس، والموقع الاستراتيجي، والمرافق المصممة لتعزيز أسلوب حياة السكان، ونتطلع لأن يكون المشروع إضافة قيّمة لأحد أسرع الأحياء نمواً في دبي» ويضم مشروع «عزيزي زين» مجموعة متكاملة من المرافق المميزة.