«طلبات»: 421 مليون دولار إجمالي توزيعات الأرباح للعام 2025

أوصى مجلس إدارة شركة «طلبات هولدينغ بي إل سي» بإطلاق برنامج لإعادة شراء الأسهم بنسبة تصل إلى 5% من رأس المال المصدر للشركة، على أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تصل إلى عامين من تاريخ الحصول على موافقة الجمعية.

يأتي المقترح في سياق الاستثمارات الاستراتيجية التي أعلنت عنها الشركة أخيراً لدعم مسار النمو المستقبلي، إضافة إلى سياسة توزيعات الأرباح المعتمدة، بما يعكس إطاراً منضبطاً ومتكاملاً لتخصيص رأس المال. كما يعكس ثقة مجلس الإدارة في استراتيجية النمو طويلة الأجل لشركة طلبات والتزامه بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.

وفي حال اعتماد البرنامج، سيتم تنفيذ عمليات إعادة شراء الأسهم عبر تداولات في السوق المفتوحة في سوق دبي المالي (DFM)، وفقاً للأنظمة المعمول بها وتحت إشراف مجلس الإدارة. ومن المتوقع تمويل البرنامج من الموارد النقدية المتاحة لدى الشركة والتدفقات النقدية الحرة الناتجة عن عملياتها.

وسيعتمد العدد الفعلي للأسهم التي قد يتم إعادة شرائها على ظروف السوق ومستويات سعر السهم والسيولة المتاحة وعوامل أخرى ذات صلة، ولا يمكن تقديم أي ضمان بشأن استحواذ الشركة على كامل نسبة الـ 5% المقترحة.

كما تم الإعلان سابقاً، سيقوم المساهمون بالتصويت على عدد من القرارات خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، بما في ذلك الموافقة على توزيعات الأرباح النهائية بقيمة 219 مليون دولار (3.450 فلوس للسهم) عن النصف الثاني من عام 2025.

وبذلك يصل إجمالي توزيعات أرباح عام 2025 إلى 421 مليون دولار (6.638 فلوس للسهم)، في حين يبلغ إجمالي التوزيعات منذ الطرح العام الأولي 531 مليون دولار (8.373 فلوس للسهم).

ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل المتعلقة بجدول أعمال الجمعية العمومية، بما في ذلك الدعوة الرسمية للاجتماع، عبر الموقع الإلكتروني للشركة وموقع سوق دبي المالي، على أن يتم تحديثها في الوقت المناسب. وقال تون خايسلز، الرئيس التنفيذي لشركة «طلبات»:

«يعكس برنامج إعادة شراء الأسهم ثقتنا في مستقبل طلبات، وإيماننا بأن التقييم الحالي للشركة وسعر سهمها في السوق لا يعكسان بشكل كامل قوة منصتنا على المدى الطويل.

ويؤكد هذا البرنامج، إلى جانب سياسة توزيعات الأرباح التي نتبعها، التزامنا بتحقيق عوائد إجمالية مجزية للمساهمين مع مواصلة الاستثمار الاستراتيجي في نمو قطاعات الطعام والبقالة والتجزئة».

ويمنح إطار تخصيص رأس المال في طلبات الأولوية للاستثمارات التي تحقق عوائد تتجاوز تكلفة رأس المال، مع إعادة رأس المال الفائض إلى المساهمين عند الاقتضاء.

وفي ظل ما تتمتع به الشركة من ميزانية عمومية قوية وقدرة عالية على تحقيق تدفقات نقدية واستمرار الاستثمار في النمو عبر قطاعات الطعام والبقالة والتجزئة، يعكس برنامج إعادة شراء الأسهم المقترح قناعة مجلس الإدارة بأن إعادة الشراء تمثل وسيلة فعّالة لتوظيف رأس المال الفائض في ظل التقييم الحالي للشركة.