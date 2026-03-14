مساهمو «طاقة» يقرون سياسة جديدة لتوزيع الأرباح 2026 - 2028

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» أن مساهميها اعتمدوا تشكيل مجلس إدارتها الجديد عقب انعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة، كما وافق المساهمون على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية نهائية بواقع 2.20 فلس للسهم عن الربع الرابع من عام 2025، تشمل أرباحاً ثابتة قدرها 1.5 فلس للسهم، وأرباحاً متغيرة قدرها 0.70 فلس للسهم.

وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 إلى 4.45 فلوس للسهم، بما يعادل نحو 5 مليارات درهم، شاملة التوزيعات المرحلية التي تم الإعلان عنها في كل من مايو وأغسطس ونوفمبر 2025.

ووافقت «طاقة» على سياسة جديدة لتوزيع الأرباح للأعوام من 2026 - 2028، والتي تم نشرها في الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية في 12 فبراير 2026. وحافظت السياسية الجديدة على المكونات الثابتة والمتغيرة للأرباح السنوية، وبموجبها يتوقع أن تزداد الأرباح الثابتة سنوياً.

وانتخب المساهمون لعضوية مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات كل من معالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس مجلس الإدارة، وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي، مستقل، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، نائب رئيس مجلس الإدارة، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، مستقل.

ومعالي محمد علي الشرفاء الحمادي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، مستقل، ومعالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، مستقل، وكمال إسحق المازمي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، مستقل، وبثينة عبدالله المزروعي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، مستقل، ومنى علي الظاهري، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، مستقل وحمد عبدالله الحمادي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، مستقل.

وخالد محمد الزعابي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، مستقل، وهامسا باراما شاداكشارابا، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، مستقل، وجاسم حسين ثابت، عضو مجلس إدارة تنفيذي، والرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب.

وقال معالي جاسم محمد بو عتابه الزعابي، الرئيس الجديد لمجلس الإدارة: «رسخت شركة طاقة مكانتها واحدة من الشركات الرائدة في المرافق المتكاملة بالمنطقة.

حيث تؤدي دوراً حيوياً في دعم النمو الاقتصادي المستدام لإمارة أبوظبي ومسيرة تحولها في قطاع الطاقة. وإنني أتطلع إلى العمل مع مجلس الإدارة للبناء على الأسس المتينة التي تقوم عليها الشركة، وتسريع وتيرة تحقيق طموحاتها الاستراتيجية».

وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب للشركة: «نتطلع إلى العمل تحت توجيهات مجلس الإدارة الجديد لتحقيق المرحلة التالية من مسيرة تطور «طاقة»، وانطلاقاً من مسيرة النمو والتحول التي مكنت «طاقة» من أن تحظى بتقدير عالمي كشركة رائدة في توفير الكهرباء والمياه الموثوقة والمستدامة».

وسيعمل مجلس الإدارة الجديد بشكل وثيق مع فريق الإدارة التنفيذية في «طاقة» للإشراف على التنفيذ المتواصل لاستراتيجية الشركة، بما يدعم أمن الكهرباء والمياه في أبوظبي على المدى الطويل، مع دفع جهود التوسع المنضبط لأعمال الشركة على الصعيد الدولي وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين.