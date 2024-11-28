«دريك آند سكل» تقدم عطاءات بمليارات الدراهم في قطاعات رئيسية

أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، المتخصصة في مجال الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية والنفط والغاز والمياه ومعالجة المياه العادمة، عن تقدم كبير في المشاريع الجارية التي يتم تنفيذها حالياً، والفرص الجديدة المتاحة من خلال تقديم العروض المنافسة والعطاءات للفوز بمشاريع جديدة. ومن خلال أسسها المتينة، تهدف الشركة إلى تعزيز نموها في سوق البنية التحتية المزدهر في دولة الإمارات، مع توسيع نطاق تواجدها الإقليمي لتعزيز حضورها في الشرق الأوسط.

توسيع محفظة المشاريع وتعزيز الفرص الاستراتيجية

تشمل محفظة دريك آند سكل الحالية مشاريع بنية تحتية كبرى ومبادرات تنمية حضرية ومنشآت لمعالجة المياه. وفي إطار خططها المستقبلية، قدمت الشركة عطاءات استراتيجية لمشاريع بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات درهم، تشمل مشاريع بنية تحتية، عقود في مجال الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية ومشاريع معالجة المياه العادمة. وتعكس هذه العطاءات التزام دريك آند سكل بتوسيع محفظتها وتعزيز مكانتها الرائدة في تنفيذ المشاريع الكبرى وعالية القيمة عبر المنطقة.

وقال معين الصالح، الرئيس التنفيذي لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال: «نحن واثقون من الإمكانات الواعدة التي تتيحها لنا المرحلة القادمة. لقد بذل فريقنا جهودًا كبيرة لتعزيز محفظة مشاريعنا وإبراز قدراتنا أمام عملائنا المحتملين. بفضل خبرتنا الواسعة، لا سيما في مجالات الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية ومعالجة المياه، نحن مؤهلون للفوز بعقود استراتيجية ذات أهمية كبيرة في المستقبل القريب. علاوة على ذلك، يشكل توسعنا الإقليمي محورًا رئيسيًا ضمن استراتيجيتنا المستقبلية لتعزيز تواجدنا في أسواق الشرق الأوسط وخارجها، مما سيساهم بشكل كبير في تحقيق النمو المستدام للشركة.»

تعزز حضورها في السعودية

تواصل دريك آند سكل تعزيز مكانتها بقوة في السوق، حيث تشمل محفظة مشاريعها الحالية عقودًا بقيمة 559 مليون درهم، مما يعكس مرونة الشركة وقدرتها على تنفيذ المشاريع الكبرى في قطاعات متعددة. ومن بين أبرز إنجازاتها لهذا العام فوز إحدى شركاتها التابعة، باسافانت إنرجي آند إنفايرومنت ليمتد، بعقد بقيمة 180 مليون ريال سعودي للمساهمة في تصميم وبناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي الموسعة في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية. بالتعاون مع إحدى كبرى شركات المقاولات السعودية، يركز العقد على أعمال الهندسة العملية، والمشتريات، وتوريد المعدات، وتركيب المحطة. وستعمل المحطة، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 200,000 متر مكعب يومياً، على استخدام تقنيات متطورة لمعالجة مياه الصرف الصحي وتحويل الطاقة، مما يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز البنية التحتية المستدامة.

نظرة على قطاع الإنشاءات والتطوير في الإمارات

يشهد قطاع الإنشاءات في الإمارات نموًا كبيرًا مدفوعًا بالطلب المتزايد على مشاريع البنية التحتية والسكنية والتجارية. وقد شهد القطاع نموًا بنسبة 5.6% في عام 2024، مدعومًا بالمشاريع الكبرى في دبي مثل توسعات المطارات والمبادرات الجديدة في قطاع الضيافة، ما يعكس ديناميكيات السوق القوية. وتواصل الإمارات تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار، بدعم من الاستثمارات الحكومية والشراكات الاستراتيجية. وسط هذا النمو، تبدو الفرص مواتية لشركات مثل دريك آند سكل، والتي تسعى إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على مشاريع البنية التحتية الذكية والتكنولوجية.

ويؤكد مجلس إدارة شركة دريك آند سكل ثقته الراسخة في التوجه الاستراتيجي للشركة وقدرتها على تلبية متطلبات السوق المتنامي. ومع تطلعها نحو المستقبل، تركز الشركة على تحقيق أولوياتها المتمثلة في إنجاز المشاريع الحالية بنجاح، واستكشاف فرص جديدة ذات تأثير كبير تتماشى مع رسالتها في تقديم حلول هندسية وبنية تحتية مبتكرة ومستدامة.