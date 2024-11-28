غرف دبي توقع مذكرة تفاهم مع ستاندرد تشارترد لتمكين توسع الشركات المحلية دولياً

أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع ستاندرد تشارترد بهدف تعزيز التعاون والعمل المشترك لتعزيز نمو الشركات المحلية ودعم توسع أعمالها في الأسواق العالمية الواعدة.

وسيتعاون الطرفان بموجب مذكرة التفاهم لتقديم خدمات مصرفية متكاملة للشركات التي تستقطبها غرف دبي إلى الإمارة، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص بما يساهم في تعزيز القدرات التنافسية للنمو والتوسع للشركات العاملة في الإمارة على مستوى الأسواق المحلية والدولية.

وسيقوم ستاندرد تشارترد بتقديم خدمات التمويل التجاري للشركات المحلية الراغبة في توسيع أعمالها بالأسواق العالمية بالاعتماد على شبكة فروعه حول العالم، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية للشركات متعددة الجنسيات. وبدورها ستقوم غرف دبي بدعم عملاء ستاندرد تشارترد حول العالم الراغبين بالاستثمار في دبي وتنمية أعمالهم انطلاقاً من الإمارة.

وتأتي مذكرة التفاهم مع ستاندرد تشارترد ضمن إطار "برنامج الشراكات العالمية" الذي يعزز من جهود غرف دبي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع أعمال الشركات المحلية في الأسواق الخارجية الواعدة، وذلك من خلال التعاون مع مزودي خدمات عالميين عبر 8 فئات تجارية، بما يتماشى مع أهداف مبادرة "دبي جلوبال" لمساعدة شركات دبي في استكشاف فرص تجارية جديدة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهودنا لترسيخ دور دبي المحوري على خارطة المال والأعمال العالمية. ونواصل العمل على تمكين الشركات المحلية والدولية من تحقيق النجاح في دبي والتوسع نحو الأسواق الخارجية الواعدة بالتزامن مع استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة ".

وأضافت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان: “تعكس هذه الشراكة التزامنا بدعم رؤية دولة الإمارات لتسريع النمو والتنوع الاقتصادي، مع المساهمة في أجندة دبي D33 الطموحة. ومن خلال شبكتنا الدولية وخبراتنا العالمية في تمويل التجارة، نهدف إلى تمكين المؤسسات والشركات في جميع أنحاء الدولة من التوسع في أسواق عالمية جديدة وتحقيق نمو مستدام.”

وتساهم مذكرة التفاهم مع ستاندرد تشارترد في دعم برنامج الشراكات العالمية عبر شبكة المكاتب الخارجية لغرفة دبي العالمية والتي يبلغ عددها 32 مكتباً حول العالم. وتلعب الشبكة المتنامية للمكاتب دوراً حيوياً بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد القادم، وترسيخ مكانة دبي بين أفضل ثلاث مدن عالمية.