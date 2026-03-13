7.2 مليارات درهم أرباح «دي بي ورلد» 2025 بنمو %32.2

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، أمس، عن نتائج مالية قياسية لعام 2025، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 22% لتبلغ 24.4 مليار دولار(89.6 مليار درهم)، وارتفعت الأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18% لتصل إلى 6.4 مليارات دولار (24.5 مليار درهم) (هامش 26.3%)، بفضل الأداء القوي في قطاعي الموانئ والمحطات والخدمات اللوجستية.

وعلى صعيد أحجام المناولة، ارتفع إجمالي حجم مناولة الحاويات للمجموعة بنسبة 5.8%، ليصل إلى 93.4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً.

وارتفعت أرباح العام بنسبة 32.2% لتصل إلى 1.96 مليار دولار (7.2 مليارات درهم) كنتيجة مباشرة للكفاءة التشغيلية والانضباط في إدارة التكاليف. وقد ارتفع التدفق النقدي التشغيلي بنسبة 14% ليصل إلى 6.3 مليارات دولار (23.2 مليارات درهم)، في حين ظلّت نسبة المديونية (صافي الدين إلى الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك) مستقرة عند 3.4 أضعاف على أساس ما قبل تطبيق معيار المحاسبة الدولي (IFRS16).

ديناميكيات التجارة

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» تعليقاً على النتائج: «في ظل مشهد اقتصادي عالمي تكتنفه حالة من عدم اليقين المتزايد وتتغير فيه ديناميكيات التجارة، كان لمحفظتنا المتنوّعة، وانضباطنا في تخصيص رأس المال، وتركيزنا على الشحنات التي تدر إيرادات أعلى لكل وحدة مقارنة بالشحن القياسي، الأثر الأكبر في تمكيننا من تحقيق أرباح مرنة وتدفقات نقدية قوية. وتُعد هذه النتائج تجسيداً حيّاً لمتانة منصتنا المتكاملة، وبرهاناً لقدرتنا على التكيّف مع جميع التغيرات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية في طور إعادة تشكيلها.

إدارة صارمة

من جانبه، قال يوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «سجّل قطاع الموانئ والمحطات أداءً استثنائياً وقوياً، مدعوماً بنمو أحجام المناولة وتحسّن العوائد والإدارة الصارمة للتكاليف، حيث ارتفعت الإيرادات لكل حاوية نمطية قياس 20 قدماً بنسبة 8.5% على أساس المقارنة المماثلة.

وفي خطوة استراتيجية خلال عام 2025، قمنا بتوحيد أعمالنا في قطاع الخدمات البحرية تحت مظلة العلامة التجارية الموحدة لمجموعة «دي بي ورلد»، مما عزّز مكانتنا كمزود عالمي متكامل للخدمات اللوجستية. وعلى امتداد قطاع الخدمات اللوجستية ومنصتنا التجارية الأوسع، واصلنا توسيع إمكاناتنا وتعميق التعاون عبر منصتنا التجارية وقطاع الخدمات اللوجستية من خلال نموذج التشغيل «دي بي ورلد ون».

ويبقى هدفنا الأساسي هو التركيز على الانضباط في تخصيص رأس المال والتميّز التشغيلي والتنفيذ الذي يضع العميل في قلب أولوياتنا، حيث نعمل على مساندة عملائنا في مواجهة التحديات الراهنة، مع التزامنا باقتناص الفرص الاستثمارية النوعية التي تضمن تحقيق نمو مستدام طويل الأمد».

وفي مؤشر جلي على نجاح استراتيجيتنا في زيادة العوائد، ارتفع معدل العائد على رأس المال الموظّف ليصل إلى 9.9% من 8.9% في عام 2024، وهو إنجاز نوعي يعكس متانة الأرباح المحققة في ظل استمرار حالة عدم اليقين على الصعيدين الجيوسياسي والتجاري.

زخم استثماري

ولم تدخر مجموعة دي بي ورلد جهداً في ضخ الاستثمارات النوعية؛ حيث قفزت استثماراتها الرأسمالية خلال عام 2025 لتسجل 3.1 مليارات دولار (11.4 مليارات درهم) (مقارنة بـ2.2 مليار دولار (8 مليارات درهم) في عام 2024)، وذلك في إطار طموحنا العالمي لتعزيز القدرات الاستيعابية ورفع مستويات الإنتاجية في جميع مفاصل عملياتنا.

وبفضل هذا الزخم الاستثماري، ارتفعت القدرة الاستيعابية لموانئ المجموعة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 109 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدماً.

واستكمالاً لهذا المسار الصاعد، رصدت المجموعة ميزانية رأسمالية طموحة لعام 2026 تقدر بنحو 3 مليارات دولار (11 مليار درهم)، لتوجيهها نحو مشاريع استراتيجية ذات أولوية قصوى في كل من جبل علي، والأحواض الجافة العالمية، وتونا تيكرا (الهند)، ولندن جيتواي (المملكة المتحدة)، وندايان (السنغال)، وجدة (المملكة العربية السعودية).

وفي إطار جهودها لخفض بصمتها الكربونية، خفضت المجموعة انبعاثاتها من النطاقين الأول والثاني بنسبة 14% مقارنة بعام 2022، مع الاعتماد حالياً على مصادر الطاقة المتجددة لتوفير ما يقارب 67% من احتياجاتها العالمية من الكهرباء.

ميناء جبل علي

من جهة ثانية أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) أن ميناء جبل علي يعمل بكامل طاقته التشغيلية دون تسجيل أي أضرار في البنية التحتية، رغم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، مشيرة في الوقت ذاته إلى تراجع في حركة السفن القادمة في ظل استمرار تداعيات الحرب على إيران.

وأوضحت المجموعة، ومقرها دبي، أن الميناء قادر على مواصلة عملياته بكفاءة، إلا أن الحرب التي اندلعت قبل نحو أسبوعين عقب غارات جوية مشتركة نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران أدت إلى اضطرابات في قطاعي الطاقة والنقل عالمياً، فضلاً عن إغلاق مضيق هرمز الذي يُعد أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة النفط والشحن البحري في العالم.

وقال يوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، في بيان: إن البنية التحتية للميناء قادرة على العمل بكامل طاقتها، مضيفاً: إن الشركة تطبق إجراءات لإعادة توجيه بعض العمليات في المنطقة بهدف الحد من التأثيرات التشغيلية والحفاظ على استمرارية سلاسل التوريد.

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه التحديات اللوجستية والأمنية التي تواجه شركات الشحن ومشغلي الموانئ مرتفعة. وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أعلنت الخميس أن مقذوفاً غير محدد أصاب سفينة حاويات على بُعد نحو 35 ميلاً بحرياً شمال ميناء جبل علي، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود على متنها.

وتعد دي بي ورلد من أكبر شركات تشغيل الموانئ والخدمات اللوجستية في العالم، إذ تدير عمليات في عدد من الدول من بينها كندا وبيرو والهند وأنغولا.

وعلى صعيد الأداء المالي، أفادت المجموعة بأن الأرباح العائدة لمالكي الشركة ارتفعت بنحو 43% خلال العام الماضي لتصل إلى 1.07 مليار دولار، مدفوعة بأداء قوي لموانئها ومحطاتها إضافة إلى نمو أنشطة الخدمات اللوجستية.

وأضاف نارايان: إن قطاع الموانئ والمحطات سجل أداءً قوياً مدعوماً بزيادة أحجام المناولة وتحسن العوائد، حيث ارتفعت الإيرادات لكل حاوية قياسية (20 قدماً) بنسبة 8.5% على أساس المقارنة المماثلة. كما أشار إلى أن المجموعة قامت خلال عام 2025 بتوحيد أعمالها في قطاع الخدمات البحرية تحت العلامة التجارية الموحدة لـ«دي بي ورلد»، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانتها مزوداً عالمياً متكاملاً للخدمات اللوجستية.

وأكد أن المجموعة تواصل توسيع قدراتها التشغيلية وتعزيز التكامل بين منصتها التجارية وقطاع الخدمات اللوجستية عبر نموذج التشغيل «دي بي ورلد ون»، مع التركيز على الانضباط في تخصيص رأس المال والتميز التشغيلي ودعم العملاء في مواجهة التحديات الحالية، بالتوازي مع اقتناص فرص استثمارية تدعم النمو المستدام على المدى الطويل.

أحجام البضائع

سجل ميناء جبل علي نمواً سنوياً بلغ نحو 9 % في أحجام البضائع من المنشأ إلى المقصد، ما يعكس تنامي تدفقات التجارة عبر دبي ودولة الإمارات. وحققت «دي بي ورلد» نمواً قوياً في البضائع السائبة، مع مناولة رقم قياسي بلغ 1.5 مليون مركبة عبر محطاتها في دبي (بارتفاع 18 %)، وبلوغ أحجام مناولة الشحنات السائبة المتفرقة في ميناء جبل علي 5.67 ملايين طن (بارتفاع 6 %)، وهو أعلى مستوى فيما يقرب من عقدين.

وفي المملكة العربية السعودية، افتتحت «دي بي ورلد» محطة الحاويات الجنوبية المطورة في جدة، باستثمارات بلغت 800 مليون دولار، لترتفع طاقتها الاستيعابية إلى أكثر من الضعف وتصل إلى 4 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدماً.

وفي سلطنة عُمان، وقعت «دي بي ورلد» اتفاقية بارزة لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة، بما يرسخ الأساس لمركز جديد للصناعة والتجارة والتصنيع في السلطنة.

وقال أحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي والمدير العام «دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي: «تؤكد فترات التقلب في التجارة العالمية أهمية سلاسل التوريد المرنة والمترابطة بكفاءة.

وعلى امتداد دول مجلس التعاون الخليجي، ينصب تركيزنا على توسيع شبكتنا المتكاملة عبر مختلف مراحل سلاسل التوريد، وتعزيز الربط متعدد الأنماط، ومنح المتعاملين مرونة أكبر في كيفية انتقال الشحنات عبر المنطقة. وتساعد هذه الاستثمارات الشركات على الحفاظ على انسيابية حركة البضائع بصورة موثوقة، حتى مع تطور مسارات التجارة وتغير أوضاع الأسواق».