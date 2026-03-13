برنامج لتمكين النساء الخليجيات من فرص أسواق المال

أعلن «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي، وبالشراكة مع «كابيتال دوت كوم» Capital.com، عن إطلاق CapitalHer، وهو برنامج نوعي جديد يهدف إلى تمكين النساء في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي من اكتساب المعرفة والثقة والخبرات العملية اللازمة للاستفادة من الفرص التي تتيحها الأسواق المالية.

ويُعد CapitalHer برنامجاً تدريبياً مكثفاً بأسلوب المسرّعات يمتد على مدار ستة أسابيع، وينطلق في مارس 2026، وهو مخصص للنساء من مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي. ويجمع البرنامج بين التعليم المالي، والتعلّم التطبيقي العملي، والإرشاد، والعمل الجماعي بين المشاركات.

ويمكن للراغبات في المشاركة بالبرنامج التسجيل قبل 30 مارس المقبل. وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: «يجسد برنامج CapitalHer دور «إنوفيشن هب» كمنصة تلتقي فيها المواهب والابتكار والفرص.

ومن خلال احتضان هذا البرنامج، نتيح للنساء في دول مجلس التعاون الخليجي بناء قدرات مالية عملية، مع الحصول على فرصة للتعرّف عن قرب على أكثر بيئات التكنولوجيا المالية والابتكار حيوية في المنطقة. ومن خلال مبادرات مثل CapitalHer نُسهم في ترسيخ منظومة مالية شاملة، جاهزة للمستقبل، تدعم تنمية المواهب والابتكار المسؤول والنمو الاقتصادي طويل الأمد».

من جانبه، قال طارق شبيب، الرئيس التنفيذي لـ«كابيتال دوت كوم» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يُعد التعليم والمشاركة المسؤولة في صميم رسالة «كابيتال دوت كوم» ومن خلال برنامج CapitalHer لا نتحدث فقط عن التمكين، بل نوفّر مساحة آمنة ومنظمة للنساء للتعلّم والممارسة وطرح الأسئلة، مع إتاحة الوصول إلى مرشدين وأدوات فورية ومجتمع داعم من المشاركات».