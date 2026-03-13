أسعار النفط تشق طريقها إلى 100 دولار من جديد

ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد، ​أمس، في وقت تكثف فيه إيران هجماتها على منشآت نفط وناقلات في الشرق ‌الأوسط مما ​زاد من المخاوف من طول أمد الصراع وكذلك أمد تعطل تدفقات الخام عبر مضيق هرمز. وخلال التداولات، قفزت العقود الآجلة لخام برنت 5.95 دولارات أو 6.47 بالمئة إلى 97.93 دولاراً للبرميل بعدما تجاوزت مئة دولار للبرميل في وقت مبكر من التداولات. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.25 دولارات أو ستة بالمئة ⁠إلى 92.50 دولاراً.

ووصل برنت إلى 119.50 دولاراً للبرميل يوم الاثنين وهو أعلى مستوى منذ منتصف 2022، ثم هبط بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حرب إيران يمكن أن تنتهي سريعاً.

وخفضت دول الخليج إنتاج النفط لديها بما لا يقل عن 10 ملايين برميل يومياً، ويرجع ذلك أساساً إلى أن حركة النقل عبر مضيق هرمز قد توقفت تقريباً.

وقفز خام دبي القياسي في الشرق ​الأوسط، امس، إلى أكثر من 50 دولاراً ​للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ 8 سنوات على الأقل، بعد أن صعدت إيران هجماتها على منشآت النفط والنقل في الشرق الأوسط. كما صعد أيضاً خاما عمان ومربان.

وأعلنت وكالة الطاقة الدولية الأربعاء عن أكبر إطلاق طارئ منسق للاحتياطيات النفطية الاستراتيجية في تاريخها، إذ جنّدت 400 مليون برميل من مخزونات الدول الصناعية الكبيرة الأعضاء، في محاولة لاحتواء أزمة إمدادات نفطية ضربت أسواق الطاقة العالمية منذ شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل عمليات عسكرية ضد إيران في 28 فبراير.

ويُعدّ هذا القرار المرة السادسة في تاريخ الوكالة منذ تأسيسها عام 1974، إثر الحظر النفطي العربي، التي تُفعّل فيها آلية الاستجابة الطارئة. وكان الرقم القياسي السابق 182 مليون برميل أُطلقت عام 2022 إثر الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا. يتجاوز الإعلان الأخير ذلك الرقم بأكثر من الضعف.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الحرب في ‌الشرق الأوسط تسبب أكبر اضطراب في إمدادات النفط في تاريخ الأسواق العالمية.

وذكرت الوكالة، في أحدث ‌تقرير شهري عن سوق النفط، أن دول الخليج العربية خفضت إنتاجها ‌النفطي الإجمالي بما لا يقل عن 10 ملايين برميل يومياً نتيجة الحرب، أي ‌ما يعادل نحو 10 بالمئة من الطلب ‌العالمي.

وقال جون إيفانز المحلل لدى بي.في.إم إن السوق تتعامل مع قرار وكالة الطاقة الدولية بشأن السحب بتحفظ نظراً لعدم ​وضوح الجدول الزمني له، ‌مضيفاً أنه يفترض أن يمتد ​على مدى 90 يوماً، أي ما ⁠يعادل نحو 4.5 ملايين برميل يومياً. وقبل اندلاع الحرب، كان يمر من خلال المضيق نحو 20 مليون برميل من النفط بصفة يومية. أما الآن فقد أصبحت الكميات التي تمر عبره ضئيلة جداً، وإمكانات الالتفاف على هذا الممر المائي محدودة.

ويتوقع بنك جولدمان ساكس أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 98 دولاراً للبرميل في مارس وأبريل، قبل أن يتراجع إلى 71 دولاراً بحلول ​الربع الأخير من ⁠العام. لكنه حذر ⁠من أن سيناريو آخر أكثر تشاؤماً يفترض تعطل حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز لمدة شهر، يعني أن متوسط السعر يمكن أن يصعد خلال مارس وأبريل إلى 110 دولارات.

وقالت ⁠شركات متخصصة في الأمن البحري وتقييم المخاطر إن زوارق إيرانية محملة بالمتفجرات هاجمت ناقلتي وقود في المياه العراقية، ما أدى إلى اشتعال النيران فيهما ومقتل أحد أفراد طاقمهما الأربعاء، وذلك بعد أن أصابت مقذوفات أربع سفن في مياه الخليج.

وذكرت مصادر أمس أن الصين أمرت بفرض حظر فوري على صادرات الوقود المكرر في مارس، في خطوة استباقية إضافية تحسبا لأي نقص في الوقود في ​الداخل بسبب الحرب.