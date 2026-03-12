إنجاز برنامج لصيانة 200 محطة لنقل الطاقة وتحويل خطوط هوائية لكابلات أرضية في الشارقة

نفذت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ممثلة بإدارة نقل الطاقة، خلال عام 2025 برامج صيانة دورية لأكثر من 200 محطة للنقل والتوزيع لتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية ورفع كفاءة محطات نقل الطاقة، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجالات التشغيل والصيانة.

وأوضح المهندس حمد الطنيجي، مدير إدارة نقل الطاقة، أن الهيئة تواصل جهودها لتعزيز الشبكة الكهربائية وإجراء أعمال الصيانة الدورية والوقائية من خلال فرق فنية مؤهلة وفق أفضل المواصفات. ويشمل البرنامج صيانة محطات نقل الطاقة والمحولات وخطوط الضغط العالي المنتشرة في مختلف مناطق إمارة الشارقة، وتولي الهيئة أهمية كبيرة لأعمال الصيانة الدورية والوقائية وتوفير قطع الغيار الأصلية وضمان جودتها للحفاظ على الأجهزة والمعدات والمحطات وضمان كفاءتها.

من جانبه، أكد المهندس عبدالله الكوس، نائب مدير إدارة نقل الطاقة أن برنامج الصيانة الذي نفذته الهيئة خلال عام 2025 تضمن إجراء الصيانة لـ 144 محطة لنقل وتوزيع الكهرباء بجهد132 كيلوفولت وجهد 33 كيلوفولت، بالإضافة إلى تحديث أنظمة الحماية عبر استبدال أجهزة المرحلات بنظام متقدم لعدد 45 مرحلاً وتجديد ومعالجة الزيت لعدد 23 محولاً، وفحص وتحليل سلامة 45 محولاً بجهد 132 كيلوفولت، وتجديد البطاريات واستعادة كفاءتها في 40 محطة، واستبدال مغيرات الجهد تحت الحمل لعدد 24 محولاً، كما تم تشغيل المحول الديناميكي بجهد 220 كيلوفولت في محطة الطي، بما يسهم في تحسين جودة الجهد الكهربائي وتعزيز استقرار الشبكة، إضافة إلى تنفيذ مشروع تحويل الخطوط الهوائية الرابطة بين محطة الطي ومحطة الصناعية 17 إلى كابلات أرضية، بما يعزز الاعتمادية، ويحد من الأعطال الناتجة عن العوامل البيئية.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى لتطوير العمليات التشغيلية والفنية، التي تعمل على مراقبة الشبكة الكهربائية لإمارة الشارقة وتوفير مستلزمات التشغيل والصيانة ومراجعة وتنفيذ برامج الصيانة وتطوير وتحسين الشبكة الكهربائية.