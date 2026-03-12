دبي تطلق «التخفيضات الكبرى» لغاية 15 مارس

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة انطلاق فعاليات «التخفيضات الإلكترونية الكبرى» خلال الفترة من 12 إلى 15 مارس/آذار، بخصومات تصل إلى 95% على آلاف المنتجات من أشهر العلامات التجارية عبر الإنترنت.

تشمل العروض مجموعة واسعة من الفئات الاستهلاكية، من بينها الأزياء، والمستلزمات المنزلية، والأجهزة الإلكترونية، بما يتيح للمتسوقين الاستفادة من أسعار تنافسية على عدد كبير من المنتجات عبر منصات التسوق الرقمية.

كما تتيح الحملة للمتسوقين فرصة التسجيل للمشاركة في سحب على جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 200 ألف درهم، تتضمن جائزة نقدية كبرى بقيمة 100 ألف درهم، إلى جانب 10 جوائز نقدية بقيمة 10 آلاف درهم لكل جائزة.

تأتي هذه الفعالية ضمن جهود مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لتعزيز نشاط قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية في الإمارة، وتوفير تجارب تسوق متميزة تعزز مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات العالمية للتسوق.

فستيفال سيتي مول

ويواصل دبي فستيفال سيتي مول خلال شهر رمضان المبارك تقديم تجارب متنوعة للزوار تجمع بين أفضل خيارات التسوق والطعام والفعاليات الثقافية والترفيهية المناسبة لجميع أفراد الأسرة.

ويشارك كل من دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا في فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى، التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال الفترة من 12 إلى 15 مارس، حيث يمكن للزوار الاستفادة من عروض حصرية على مجموعة واسعة من المنتجات والتجارب بما في ذلك الملابس وهدايا العيد إضافة إلى الفعاليات الترفيهية والطعام والموضة. وتشمل أبرز العروض، خصم ما يصل إلى 90 % على الأزياء وخصم ما يصل إلى 50 % على أنشطة الترفيه وعروضاً خاصة لفترة محدودة في عدد من المطاعم.

وتستضيف الواجهة المائية سلسلة من العروض المسائية التي تضفي المزيد من الحيوية والطابع الاجتماعي المميز على الليالي الرمضانية من خلال الموسيقى والحكايات والفنون التقليدية، عازف القانون الذي يقدم أجمل المقطوعات من الموسيقى العربية الكلاسيكية، حكايات الأطفال التي تتضمن قصصاً تفاعلية لجميع أفراد الأسرة، عروض بو طبيلة الإيقاعية التقليدية.