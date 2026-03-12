302 مليون درهم أرباح «المصرف» في 2025 بنمو 29%

أعلن المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف) نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مسجلاً أداءً مالياً قوياً ونمواً ملحوظاً عبر مختلف المؤشرات الرئيسية، في ظل استمرار تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تعزيز متانة ميزانيته العمومية، وتوسيع علاقاته مع العملاء، وتنويع مصادر الإيرادات.

سجل المصرف صافي أرباح قبل الضريبة بلغ 336 مليون درهم خلال عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 31% مقارنة بالعام السابق، مدعوماً بزيادة حجم الأعمال وتحسن تكلفة المخاطر. كما ارتفع صافي الأرباح بعد الضريبة إلى 302 مليون درهم، بزيادة قدرها 29%، مما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في الأداء المالي للمصرف.

وحافظ الدخل التشغيلي على متانته ليبلغ 903 ملايين درهم، مدفوعاً بالنمو القوي في القروض والتسهيلات الائتمانية وتحسن هوامش الفائدة، إضافة إلى الزيادة الملحوظة في إيرادات تمويل التجارة وأعمال الصرف الأجنبي.

وفي مؤشر على تحسن جودة الأصول، تراجعت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 46% على أساس سنوي نتيجة التحسن الملحوظ في جودة المحفظة الائتمانية.

واصل المصرف تعزيز ميزانيته العمومية خلال العام 2025، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 26.7 مليار درهم بنمو قدره 8% مقارنة بالعام السابق. كما سجلت القروض والتسهيلات الائتمانية نمواً قوياً بنسبة 24% لتصل إلى 16.1 مليار درهم، مدفوعة بزخم النشاط في قطاعات الأعمال وتمويل التجارة. من جانب آخر بلغت ودائع العملاء 17.3 مليار درهم بزيادة قدرها 2%، مما يؤكد استمرار قوة السيولة وثقة العملاء في المصرف.

واصل المصرف الحفاظ على مستويات قوية من رأس المال، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.9%، فيما وصلت نسبة الشق الأول من رأس المال (Tier1) إلى 18.8%، لتبقى ضمن المستويات المرتفعة في القطاع المصرفي.

كما شهدت جودة الأصول الائتمانية تحسناً ملحوظاً، مع ارتفاع نسبة التغطية إلى 106.2%، في حين تحسنت نسبة القروض المتعثرة إلى 8.0%، ما يعكس فاعلية سياسات إدارة المخاطر لدى المصرف.

وقال فرحات عمر بن قدارة، رئيس مجلس إدارة المصرف: «إننا فخورون بالأداء المالي القوي الذي حققه المصرف في العام 2025، والذي يؤكد نجاحاً في التنفيذ الفعال لاستراتيجيتنا واستمرار تقدمنا في تعزيز مكانة المصرف في القطاع المصرفي. وقد جاء هذا الأداء مدعوماً بالأسس الاقتصادية المتينة لدولة الإمارات، واستمرار تنوع الاقتصاد الوطني، والنمو في قطاعات رئيسية مثل التجارة والخدمات والبنية التحتية».

من جانبه، قال فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف: «حقق المصرف في عام 2025 أداءً متميزاً، حيث بلغ صافي الربح قبل الضريبة 336 مليون درهم، فيما ارتفع إجمالي الأصول ليصل إلى 26.7 مليار درهم إماراتي. ويعكس هذا الأداء فاعلية استراتيجيتنا والتزامنا بتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهمينا. كما نواصل تعزيز أعمالنا الأساسية، وتحسين كفاءتنا التشغيلية، والاستثمار في القدرات الرقمية التي تسهم في الارتقاء بتجربة العملاء ودعم النمو المستدام».

يدخل المصرف عام 2026 بزخم قوي ونظرة مستقبلية إيجابية، مستنداً إلى النتائج التي تحققت خلال عام 2025، مع التركيز على تعزيز أسس الأعمال وترسيخ مكانة المصرف في السوق ومواصلة تطوير الحلول والخدمات والمنتجات الرقمية، بالإضافة إلى تعزيز الاستفادة من منظومة العلاقات والشراكات الاستراتيجية لدعم النمو.