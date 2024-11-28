مدينة إكسبو دبي تطلق المرحلة الثانية من "سدر رزيدنسز "

أطلقت مدينة إكسبو دبي المرحلة الثانية من مشروع شقق "سدر رزيدنسز"، بعد النجاح الكبير للمرحلة الأولى، كما أعلنت عن تعيين شركة عبر المتوسط للمقاولات – إحدى شركات مجموعة شركات الحمد – مقاولاً رئيسيا لمشروع "سكاي ريزيدنسز".

وقال المهندس أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي: "يُظهر الاقبال الواسع حرص المستثمرين على امتلاك عقارات سكنية في مدينتنا. وبينما نطلق مبيعات المرحلة الثانية من سدر ريزيدنسز، يسعدنا أن نستعين بشركة عبر المتوسط للمقاولات – إحدى شركات مجموعة شركات الحمد – لتنفيذ أعمال إنشاء سكاي ريزيدنسز."

وأضاف: "إن إعلاننا اليوم هو شهادة على الاهتمام الكبير بما تقدمه مدينة إكسبو ودبي الجنوب من فرص للنمو، خاصة في أعقاب إطلاق مخططنا الرئيسي ومشروعنا المشترك مع الدار وبدء العمل في التوسع المخطط له لمركز دبي للمعارض. ويسرنا أن نشهد تزايد الزخم مع المطورين الرئيسيين الآخرين الحريصين على أن يكونوا جزءًا من قلب مستقبل دبي".

ويقع مشروع سيدر ريزيدنسز – الذي يضم 455 شقة ومنزلا تتراوح من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم – على أطراف منطقة إكسبو داون تاون، قريبا من ساحة الوصل مع إطلالات خلابة على تيرا، وتبدأ أسعار الوحدات من 1.88 مليون درهم وستكون الوحدات جاهزة للتسليم في الربع الأخير من عام 2027.

ويقع مشروع سكاي ريزيدنسز في منطقة إكسبو فيلدز ويطل على ساحة الوصل وشلالات إكسبو السريالية، ويتمتع بسهولة الوصول إلى المدرسة المزمع بناؤها والمرافق الرياضية وساحة الحفلات الموسيقية في الهواء الطلق. ومع اكتمال أعمال الأساسات والدعم الهيكلي، يؤكد تعيين شركة عبر المتوسط للمقاولات أن المشروع المكون من ثلاثة أبراج يمضي على المسار الصحيح للتسليم في الربع الرابع من عام 2026.

وقال نشأت سهاونة، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الحمد: "بالتزامن مع بدء العمل في سكاي ريزيدنسز، تفخر شركة عبر المتوسط للمقاولات بتقديم خبرتها الكبيرة في تسليم العقارات السكنية والتجارية إلى مدينة إكسبو دبي، أحد أبرز مطوري المشاريع في دولة الإمارات العربية المتحدة والمساهمين في نمو وازدهار دبي".

تقع مدينة إكسبو دبي في قلب مستقبل دبي، وهي قريبة من مركز دبي للمعارض ومطار آل مكتوم الدولي الجديد وميناء جبل علي. ويمكن الوصول إليها عن طريق المترو والطرق السريعة الرئيسية.