موانئ دبي العالمية تحقق إيرادات قياسية في عام 2025

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" اليوم عن نتائج مالية قياسية لعام 2025، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 22% لتبلغ 24.4 مليار دولار أمريكي، وارتفعت الأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18% لتصل إلى 6.4 مليارات دولار أمريكي (هامش 26.3%)، بفضل الأداء القوي في قطاعي الموانئ والمحطات والخدمات اللوجستية.

وعلى صعيد أحجام المناولة، ارتفع إجمالي حجم مناولة الحاويات للمجموعة بنسبة 5.8%، ليصل إلى 93.4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً.

وارتفعت أرباح العام بنسبة 32.2% لتصل إلى 1.96 مليار دولار أمريكي كنتيجة مباشرة للكفاءة التشغيلية والانضباط في إدارة التكاليف. وقد ارتفع التدفق النقدي التشغيلي بنسبة 14% ليصل إلى 6.3 مليارات دولار أمريكي، في حين ظلّت نسبة المديونية (صافي الدين إلى الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك) مستقرة عند 3.4 أضعاف على أساس ما قبل تطبيق معيار المحاسبة الدولي (IFRS16).

وتعليقاً على النتائج، قال سعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "في ظل مشهد اقتصادي عالمي تكتنفه حالة من عدم اليقين المتزايد وتتغير فيه ديناميكيات التجارة، كان لمحفظتنا المتنوّعة، وانضباطنا في تخصيص رأس المال، وتركيزنا على الشحنات التي تدر إيرادات أعلى لكل وحدة مقارنة بالشحن القياسي، الأثر الأكبر في تمكيننا من تحقيق أرباح مرنة وتدفقات نقدية قوية. وتُعد هذه النتائج تجسيداً حيّاً لمتانة منصتنا المتكاملة، وبرهاناً لقدرتنا على التكيّف مع جميع التغيرات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية في طور إعادة تشكيلها.

وأضاف يوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": " سجّل قطاع الموانئ والمحطات أداءً استثنائياً وقوياً، مدعوماً بنمو أحجام المناولة وتحسّن العوائد والإدارة الصارمة للتكاليف، حيث ارتفعت الإيرادات لكل حاوية نمطية قياس 20 قدماً بنسبة 8.5% على أساس المقارنة المماثلة. وفي خطوة استراتيجية خلال عام 2025، قمنا بتوحيد أعمالنا في قطاع الخدمات البحرية تحت مظلة العلامة التجارية الموحدة لمجموعة "دي بي ورلد"، مما عزّز مكانتنا كمزود عالمي متكامل للخدمات اللوجستية. وعلى امتداد قطاع الخدمات اللوجستية ومنصتنا التجارية الأوسع، واصلنا توسيع إمكاناتنا وتعميق التعاون عبر منصتنا التجارية وقطاع الخدمات اللوجستية من خلال نموذج التشغيل "دي بي ورلد ون". ويبقى هدفنا الأساسي هو التركيز على الانضباط في تخصيص رأس المال والتميّز التشغيلي والتنفيذ الذي يضع العميل في قلب أولوياتنا، حيث نعمل على مساندة عملائنا في مواجهة التحديات الراهنة، مع التزامنا باقتناص الفرص الاستثمارية النوعية التي تضمن تحقيق نمو مستدام طويل الأمد".

وفي مؤشر جلي على نجاح استراتيجيتنا في زيادة العوائد، ارتفع معدل العائد على رأس المال الموظّف ليصل إلى 9.9% من 8.9% في عام 2024، وهو إنجاز نوعي يعكس متانة الأرباح المحققة في ظل استمرار حالة عدم اليقين على الصعيدين الجيوسياسي والتجاري.

ولم تدخر مجموعة "دي بي ورلد" جهداً في ضخ الاستثمارات النوعية؛ حيث قفزت استثماراتها الرأسمالية خلال عام 2025 لتسجل 3.1 مليارات دولار أمريكي (مقارنة بـ 2.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024)، وذلك في إطار طموحنا العالمي لتعزيز القدرات الاستيعابية ورفع مستويات الإنتاجية في جميع مفاصل عملياتنا. وبفضل هذا الزخم الاستثماري، ارتفعت القدرة الاستيعابية لموانئ المجموعة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 109 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدماً. واستكمالاً لهذا المسار الصاعد، رصدت المجموعة ميزانية رأسمالية طموحة لعام 2026 تقدر بنحو 3 مليارات دولار أمريكي، لتوجيهها نحو مشاريع استراتيجية ذات أولوية قصوى في كل من جبل علي، والأحواض الجافة العالمية، وتونا تيكرا (الهند)، ولندن جيتواي (المملكة المتحدة)، وندايان (السنغال)، وجدة (المملكة العربية السعودية).

وفي إطار جهودها لخفض بصمتها الكربونية، خفضت المجموعة انبعاثاتها من النطاقين الأول والثاني بنسبة 14% مقارنة بعام 2022، مع الاعتماد حالياً على مصادر الطاقة المتجددة لتوفير ما يقارب 67% من احتياجاتها العالمية من الكهرباء.