للمرة الأولى.. «سالك» تتوسع خارج دبي

أعلنت شركة سالك المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، عن شراكة استراتيجية مع باركونك، أكبر مشغل لمواقف السيارات في القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمعروف بأنظمة مواقف السيارات المتطورة ذات التدفق الحر المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز تجارب الدفع لمواقف السيارات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال دمج نظام المحفظة الإلكترونية المتقدم من سالك.

وبموجب اتفاقية مدتها خمس سنوات، ستقوم باركونك بدمج محفظة سالك الإلكترونية في مواقعها الحالية البالغ عددها 107 مواقع، بالإضافة إلى جميع المواقع المستقبلية التي تشغلها، مما يؤدي إلى تبسيط وتحديث معاملات مواقف السيارات للعملاء.

وبموجب شروط الاتفاقية، ستعمل باركونك على الترويج لنظام سالك باعتباره قناة الدفع المفضلة لعملائها في جميع المواقع الحالية والمستقبلية، وذلك بالاستفادة من قدرة سالك على توفير خيار دفع سلس ومريح لمواقف السيارات مدفوعة الأجر.

ولتوفير خدمات المحفظة الإلكترونية، ستدفع باركونك لشركة سالك نسبة مئوية من حصتها من إيرادات مواقف السيارات الناتجة عن محفظة سالك الإلكترونية. ومن المتوقع أن يكون الحل متاحًا لمواقف السيارات الخاصة بشركة باركونك والتي يبلغ عددها حوالي 135,000 موقف خلال الربع الأول من عام 2025.

وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: «ستعمل شراكتنا الاستراتيجية مع باركونك على تسهيل حلول الدفع المتقدمة لمواقف السيارات عبر ما يقرب من 135 ألف موقف و107 مواقع في دولة الإمارات العربية المتحدة. لن يؤدي هذا إلى تعزيز البنية التحتية للمدينة الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، مما يتيح الوصول السهل والآمن والسريع إلى خدمات مواقف السيارات في جميع أنحاء الدولة، ولكنه سيعمل أيضًا على تسريع نمو إيرادات سالك الإضافية، والتي تعد عنصرًا أساسيًا في استراتيجية شركتنا، مع حلول مواقف السيارات السلسة المهمة، وهي خطوة في الاستفادة من منصتنا التكنولوجية الفريدة بما يتجاوز أعمال رسوم التعرفة المرورية الأساسية.

وأفاد عماد علم الدين، الرئيس التنفيذي لشركة باركونك: "تشترك كل من باركونك وسالك في الالتزام بالابتكار والتميز، وهذه الشراكة هي شهادة على رؤيتنا لدولة الإمارات العربية المتحدة الأكثر ذكاءً واتصالاً. ومن خلال مواءمة تقنياتنا وخبراتنا، فإننا نضع معيارًا جديدًا للراحة والكفاءة والاستدامة في المنطقة.

لا يقتصر هذا التعاون على إيجاد حلول أفضل للتنقل فحسب، بل يتعلق أيضًا بتمكين المجتمعات، وتعزيز الحياة الحضرية، والمشاركة في طموح دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح رائدة عالميًا في مبادرات المدن الذكية. تعد هذه الشراكة مثالًا واضحًا على كيف يمكن للتعاون بين قادة الصناعة أن يدفع الابتكار ويشكل مدن الغد. تسلط خطط باركونك لتعزيز الذكاء الاصطناعي ودمج سلسلة الكتل الضوء على التزامها بإحداث تحول في التنقل الحضري. ومن خلال الاستفادة من هذه التقنيات، تعمل على حل مشكلات مواقف السيارات اليوم بينما تمهد الطريق لمدن أكثر ذكاءً.