«بالرميثة» يدعم الصناعة الوطنية بتصدير أول شحنة من «البيليت»

وفي مطلع عام 2025، أطلق مشروعاً لإعادة الهيكلة الصناعية يشمل تطوير خطوط الإنتاج، ورفع السعة الإنتاجية تدريجياً، وتنفيذ برنامج توصيلات الكهرباء من الشبكة ضمن خطة تمتد 36 شهراً.
وقال إتيان فان دن بيريبوم، الرئيس التنفيذي للمشاريع وعضو المجلس الاستشاري للمصنع، إن إطلاق أول شحنة تجارية للتصدير يجسد التزام المصنع بالخطة التي أعلنها منذ إطلاق استراتيجيته خلال METAL EXPO 2025 في تركيا، ويمثل خطوة عملية نحو استكمال تركيبات خط الدرفلة والبدء بالإنتاج التجاري لحديد التسليح خلال الأشهر المقبلة.
وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة في المرحلة الأولى تبلغ متوسط إنتاج سنوي 150 ألف طن من حديد التسليح بمقاسات مختلفة، على أن تصل الطاقة الإنتاجية المستهدفة إلى متوسط 600 ألف طن سنوياً بحلول عام 2028.
وقال الدكتور عادل بالرميثة، المؤسس والرئيس التنفيذي، أن برنامج التوعية الذي نُفّذ للعاملين في المصنع رسخ قناعة بأن الواجب الوطني يقتضي من كل فرد، في موقع مسؤوليته المباشرة، مواصلة العمل دون توقف، بما يدعم استمرارية الأعمال، ويسهم في حماية ركائز الاقتصاد الوطني ومواصلة بنائها.