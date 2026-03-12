«بالرميثة» يدعم الصناعة الوطنية بتصدير أول شحنة من «البيليت»

أعلن مصنع بالرميثة للصناعات الحديدية في عجمان إطلاق أول شحنة تجارية للتصدير من «البيليت» إلى منطقة الخليج، بإجمالي 1000 طن، بعد استكمال اختبارات التشغيل والجودة والامتثال الفني للمرحلة الأولى من المنظومة الإنتاجية بالمصنع.

وأوضح المصنع أن هذه المرحلة استغرقت نحو تسعة أشهر من اختبارات التشغيل والتحقق من كفاءة الأداء واستيفاء متطلبات الجودة والمطابقة. وفي ديسمبر 2024، أتم الدكتور عادل بالرميثة، المؤسس والرئيس التنفيذي، الاستحواذ الكلي للمصنع، لتبدأ بعدها أعمال إعادة التهيئة الفنية والتشغيلية.

وفي مطلع عام 2025، أطلق مشروعاً لإعادة الهيكلة الصناعية يشمل تطوير خطوط الإنتاج، ورفع السعة الإنتاجية تدريجياً، وتنفيذ برنامج توصيلات الكهرباء من الشبكة ضمن خطة تمتد 36 شهراً.

وقال إتيان فان دن بيريبوم، الرئيس التنفيذي للمشاريع وعضو المجلس الاستشاري للمصنع، إن إطلاق أول شحنة تجارية للتصدير يجسد التزام المصنع بالخطة التي أعلنها منذ إطلاق استراتيجيته خلال METAL EXPO 2025 في تركيا، ويمثل خطوة عملية نحو استكمال تركيبات خط الدرفلة والبدء بالإنتاج التجاري لحديد التسليح خلال الأشهر المقبلة.

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة في المرحلة الأولى تبلغ متوسط إنتاج سنوي 150 ألف طن من حديد التسليح بمقاسات مختلفة، على أن تصل الطاقة الإنتاجية المستهدفة إلى متوسط 600 ألف طن سنوياً بحلول عام 2028.

وقال الدكتور عادل بالرميثة، المؤسس والرئيس التنفيذي، أن برنامج التوعية الذي نُفّذ للعاملين في المصنع رسخ قناعة بأن الواجب الوطني يقتضي من كل فرد، في موقع مسؤوليته المباشرة، مواصلة العمل دون توقف، بما يدعم استمرارية الأعمال، ويسهم في حماية ركائز الاقتصاد الوطني ومواصلة بنائها.