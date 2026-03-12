المسؤولية الاجتماعية للشركات ترسّخ قيم التضامن والتلاحم في الإمارات

تشكل المسؤولية الاجتماعية للشركات في دبي ودولة الإمارات إحدى الركائز الداعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تتبنّى العديد من المؤسسات مبادرات مجتمعية تعكس التزامها بالمساهمة في رفاه المجتمع وتعزيز قيم التضامن والاستدامة. وتبرز هذه الجهود بشكل خاص خلال شهر رمضان المبارك، الذي يمثل مناسبة لتعزيز روح العطاء والتكافل، بما ينسجم مع ثقافة المجتمع الإماراتي القائمة على التراحم والعمل الإنساني.

وفي هذا السياق، نظمت «عارف للتطوير العقاري» مبادرة إفطار رمضانية واسعة النطاق، استهدفت أكثر من 10 آلاف عامل من فئة العمالة المساندة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، في خطوة تعكس تقدير الشركة لجهود هذه الفئة التي تسهم بشكل أساسي في دعم مسيرة البناء والتنمية في الدولة.

هدفت المبادرة إلى جمع العمال من مواقع مختلفة في أجواء إنسانية مشتركة تتيح لهم الإفطار معاً، بما يجسد القيم الراسخة في المجتمع الإماراتي القائمة على التراحم والتضامن المجتمعي خلال الشهر الفضيل.

وتأتي هذه المبادرة ضمن برامج المسؤولية المجتمعية التي تتبناها الشركة، تقديراً للدور الحيوي الذي يقوم به العمال في دعم مشاريع البنية التحتية والتنمية العمرانية في الدولة.

وقال عبدالله عارف، المدير التنفيذي لشركة عارف للتطوير العقاري، إن شهر رمضان المبارك يمثل فرصة لتعزيز قيم الكرم والتلاحم المجتمعي، مشيراً إلى أن الشركة تؤمن بأهمية تقدير جهود الأفراد الذين يعملون بجد يومياً للمساهمة في بناء المجتمعات. وأضاف أن مبادرة الإفطار تأتي تعبيراً عن الامتنان لهذه الفئة ومشاركتها بركة الشهر الفضيل.

وشهدت المبادرة مشاركة عدد من المتطوعين والشركاء من المجتمع الذين أسهموا في تنظيم وتوزيع وجبات الإفطار في عدة مواقع، في إطار تعزيز روح العمل التطوعي والتعاون المجتمعي.

وتعكس مثل هذه المبادرات الدور المتنامي الذي تلعبه الشركات والمؤسسات في دعم المجتمع وترسيخ ثقافة العطاء، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات في تعزيز قيم التسامح والتكافل الإنساني.