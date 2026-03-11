«ستاندرد تشارترد»: خدماتنا في الإمارات مستمرة بلا انقطاع

أكد «ستاندرد تشارترد»، استمرار تقديم خدمات بصورة طبيعية في دبي والإمارات.

وقال البنك في إحاطة إعلامية إن سلامة ورفاه زملائنا يشكلان أولوية قصوى، وانطلاقاً من ذلك، نواصل تقديم خدماتنا بصورة طبيعية ضمن ترتيبات العمل عن بُعد في منطقة الشرق الأوسط. وخلافاً لما ورد في بعض التغطيات الإعلامية، فقد تم مؤخراً تمديد هذه الترتيبات في دبي.

وأضاف «ستاندرد تشارترد» إنه مع استمرارنا في متابعة التطورات عن كثب، فإن دولة الإمارات وأسواقنا الأخرى في الشرق الأوسط تمثل جزءاً مهماً من شبكتنا العالمية، التي نواصل من خلالها دعم عملائنا في التعامل مع بيئة معقدة وسريعة التطور.



