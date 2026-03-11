«رمضان في دبي» يتواصل بباقة من الفعاليات الترفيهية وتجارب التسوق

تستضيف دبي مجموعة من الفعاليات المميزة خلال الأسبوع الرابع من شهر رمضان المبارك، بما فيها تجارب التسوق وتناول الطعام والفعاليات الثقافية والأنشطة العائلية، وذلك في إطار موسم الوُلفة الذي يتمحور حول قيم التأمل والترابط والبركة. وتسلط هذه الفعاليات الضوء على الأجواء الرمضانية في دبي، مثل موائد الطعام الجماعية، والمبادرات المجتمعية والتجارب الثقافية التي تقام في أرجاء دبي.

ويستمر البرنامج في الأسبوع الرابع من الشهر الفضيل ليشمل باقة من جلسات تعزيز الصحة والعافية، والجولات التعليمية، والمجالس الرمضانية، والفعاليات العائلية، في تجسيد فريد لإيقاع أمسيات رمضان الهادئة في مختلف الوجهات المجتمعية والمراكز الثقافية.

وتتضمن أبرز الفعاليات الرمضانية في دبي، فعالية رمضان في دبي مول، حيث تتواصل الفعاليات الموسمية والبرامج الرمضانية المميزة في إحدى أبرز الوجهات الرائدة في دبي، حيث تقدم مجموعة من الأنشطة العائلية وتجارب التسوق المتنوعة طوال أيام الشهر الفضيل.

وتضفي فعالية رمضان في بالم جميرا مول، الديكورات الموسمية والتجارب المسائية المختارة بعناية، بيئة ترحيبية مثالية للعائلات والسكان لقضاء أمتع الأوقات بعد الإفطار، لا سيما مع تمديد ساعات العمل خلال الشهر الفضيل وتستمر طوال شهر رمضان المبارك خلال ساعات العمل في المول.

كما تتضمن باقة الفعاليات، موسم الوُلفة في سيركل مول، وهو برنامج رمضاني يرتكز على الطابع المجتمعي للحي، ويتميز بديكورات رمضانية خاصة، وتجارب تسوق، وفعاليات موجهة للعائلات تتماشى مع جوهر الشهر الفضيل وتقام طوال شهر رمضان المبارك خلال ساعات العمل في المول.

وتشجع فعالية موسم الوُلفة في ابن بطوطة مول، الديكورات الموسمية المميزة وتمديد ساعات عمل المتاجر على التجمعات المسائية بعد الإفطار طوال أيام الشهر الفضيل وتستمر لنهاية شهر رمضان خلال ساعات العمل في المول.

تجارب التجزئة

وتعود التخفيضات الإلكترونية الكبرى بدورتها الرابعة مع عروض تسوق مميزة على مستوى المدينة عند التسوق من منصات التجارة الإلكترونية المشاركة؛ حيث يمكن للمتسوقين الاستفادة من خصومات بين 30% و95% على أكثر من 90 علامة تجارية تشمل الأزياء والإكسسوارات والأثاث ومستحضرات التجميل والصحة والعناية اليومية، إضافة إلى المستلزمات المنزلية والأجهزة الإلكترونية.

كما يمكن للمتسوقين التسجيل للدخول في سحب على جوائز نقدية تصل قيمتها إلى 200.000 درهم إماراتي، إلى جانب عروض ترويجية حصرية خلال فترة الحملة من 12 وحتى 15 مارس.

3 أيام من التخفيضات

ويقدم عرض التخفيضات الكبرى للمتسوقين خصومات استثنائية تصل إلى 90% لمدة 3 أيام ضمن آلاف المتاجر ومئات العلامات التجارية في أنحاء الإمارة، وتشمل الفعالية مجموعة واسعة من الفئات، بما فيها الأزياء والأجهزة الإلكترونية ومستحضرات التجميل والمستلزمات المنزلية واليومية والهدايا، ما يوفر للمقيمين والزوار فرصة التسوق لتجمعات رمضان واحتفالات عيد الفطر المرتقبة وتقام الفعالية من 12 حتى 15 مارس في مراكز التسوق المشاركة.

أما تجارب العافية والمجتمع فتشمل فعالية باص الخير من هيئة الطرق والمواصلات

مبادرة تطوعية رمضانية أطلقتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تجمع المتطوعين من أجل إعداد وجبات الإفطار وتوزيعها على سكن العمال، وركاب المترو، وسائقي سيارات الأجرة والحافلات، إضافة إلى أفراد المجتمع في أنحاء دبي حتى 12 مارس من 11:00 صباحاً حتى 5:00 مساءً بالمقر الرئيسي لهيئة الطرق والمواصلات.

تجارب إفطار

وسيتحول سوق الذهب خلال شهر رمضان إلى بيت للأهِلّة مع ديكورات مضيئة على شكل هلال في شوارعها التاريخية، إلى جانب فعاليات تجارية وتجارب إفطار مختارة بعناية، ما يتيح لحظات ثقافية تحتفي بإرث المنطقة باعتبارها واحدة من أبرز وجهات التجارة في دبي، وذلك حتى 17 مارس في منطقة الراس في سوق الذهب.

ودعت مبادرة حضرها على طريقة ماما السكان في أنحاء الإمارة إلى مشاركة وصفة رمضان المفضلة لدى أمهاتهم، احتفاءً بدفء الوجبات المنزلية ووُلفة العائلة. وتستضيف سوق الواجهة البحرية هذه المبادرة التي تسلط الضوء على دور الطعام في التقريب بين الثقافات، مع تقديم جوائز أسبوعية الاحتفاء بالسردية القصصية المميزة وراء أطباق رمضان الفريدة حتى 19 مارس في سوق الواجهة البحرية.

تجربة تفاعلية

كما تتضمن الفعاليات تجربة تعليمية تفاعلية تتيح للزوار الاطلاع على تراث تربية الإبل ومراحل إنتاج منتجات حليبها في الإمارات، وتشمل الجولة زيارة المزرعة برفقة المختصين والتعرف إلى أساليب العناية بالإبل وإنتاج الألبان، إضافة إلى تذوق منتجات كاميليشيس، ما يوفر تجربة تعليمية عائلية تجمع بين التراث الزراعي وأحدث الابتكارات التقنية في قطاع الأغذية، حيث تستمر الجولات المجدولة حتى 19 مارس في مزرعة ومصنع كاميليشيس، دبي وتبلغ رسوم الدخول 100 درهم للبالغين و80 درهماً للأطفال.

تجارب الضيافة

ويتضمن مجلس كايالي في فندق ذا لانا، تجربة مجلس تمزج بين فنون السرد القصصي للعطور وحفاوة تجارب الإفطار المميزة ضمن بيئة ضيافة عصرية وتقام في فندق ذا لانا، دورشيستر كوليكشن، الخليج التجاري.

وتقدم تجربة طعام رمضانية تشكيلة من الأطباق الإماراتية والشرق أوسطية، إلى جانب محطات الطهي الحي والبرامج الثقافية في زعبيل بلازا، مركز دبي التجاري العالمي داخل سوق الفنر للمأكولات البحرية بالبرشاء، حيث توفر مجموعة مختارة من المطاعم في دبي أجواء إفطار تفيض بالألفة وتحاكي طابع المجالس، وهي مستلهمة من قيم الضيافة الإماراتية الأصيلة وموائد الطعام الجماعية.

مجالس دار الوصل

ويجسد المجلس الرمضاني المؤقت في دار الوصل مول أجواء الشهر الفضيل من خلال توفير مساحة مجتمعية ترحيبية تجمع مختلف الزوار، حيث يضم مجلساً رمضانياً تبرز فيه الأطباق المحلية، إلى جانب أنشطة مصممة لتعزيز روح الألفة والتواصل وسط أجواء دافئة واجتماعية من 5 حتى 18 مارس.

وتتضمن فعاليات تجارب المأكولات وفنون الطهي، إفطاراً رمضانياً في مطعم إمبرز دبي

تجربة إفطار عصرية تقدم قائمة من الأطباق الشرق أوسطية والعالمية وسط أجواء مريحة تناسب العائلات والمجموعات، وتستمر حتى 20 مارس في فندق نوفوتيل مركز دبي التجاري العالمي.

ويقدم الإفطار في مطعم جونز تجربة إفطار مبتكرة تتمحور حول أطباق الثقافة الثالثة التي يشتهر بها المطعم، وتتضمن خيارات نباتية وفيجان. ويبرز في قائمة الطعام أطباق الحمص بالإدامامي، تشات الزعتر، أكواب الخس، السمبوسة، والدجاج الحار. في حين تشمل الأطباق الرئيسية المندي بضلوع اللحم القصيرة على طريقة تشار سيو، ومرق لحم الضأن، إلى جانب خيارات نباتية مثل مندي تشار سيو الخضروات وفتة الباذنجان والحمص. وتختتم التجربة بحلويات رمضانية عصرية، منها اللقيمات الخالية من الغلوتين مع موس الكراميل المملح، وفطيرة جوز الهند بالفستق وتستمر حتى 19 مارس في مطعم جونز، دبي.

ويقدم بوفيه إفطار استثنائي في مطعم أدريس سكاي فيو، تشكيلة من الأطباق العربية والعالمية المصممة لتجارب تناول الطعام الجماعية، وذلك حتى 18 مارس في ذي رستورانت، منتجع شاطئ العنوان.

وتتضمن قائمة الأطباق الرمضانية الجماعية وخيارات الشوكولاتة في مطعم لا ميزون آني،

تتضمن التجربة قائمة طعام موسمية جماعية وباقة حصرية من خيارات الشوكولاتة، صُممت خصيصاً للهدايا واللقاءات العائلية حتى 15 مارس في مطعم لاميزون آني، دبي.

احتفالية بتيل

وتحتفي بتيل بشهر رمضان المبارك من خلال توفير علب هدايا موسمية، وتشكيلات فاخرة من التمور، ومجموعات رمضانية في جميع متاجرها طوال الشهر الفضيل في متاجر بتيل بجميع أنحاء دبي.

وتقدم مطاعم كي كال خطط وجبات خاصة بشهر رمضان، مصممة لتعزيز التغذية المتوازنة خلال الصيام، مع خدمة التوصيل في أنحاء الإمارة.

الفعاليات العائلية

وتتضمن الفعاليات العائلية، رمضان في كيدزانيا ويضم برامج رمضانية وأنشطة تفاعلية مصممة خصيصاً للزوار الصغار، تتيح للأطفال فرصة الإطلاع على الحرف اليدوية التقليدية والتجارب الثقافية حتى 23 مارس في كيدزانيا، دبي مول.

وتقدم بلاي دي إكس بي باقات ترفيهية عائلية مميزة خلال رمضان، من خلال عروض الرصيد المضاعف الخاصة بمجموعة من الألعاب والتجارب المختارة وتستمر حتى 19 مارس في بلاي دي إكس بي، دبي مول.

وتتواصل الباقات العائلية الموسمية والتجارب المستوحاة من أجواء رمضان في سكي دبي حتى 19 مارس في سكي دبي، مول الإمارات.

رسائل إعلامية

ويواصل الأسبوع الرابع من شهر رمضان (من 9 حتى 16 مارس) تقديم باقة فعالياته الشاملة، والتي تضم تجارب تناول الطعام والأنشطة الثقافية والفعاليات الترفيهية العائلية في أنحاء دبي.

وتستمر المبادرات المجتمعية، بما فيها مبادرة باص الخير من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، في تقديم الدعم للسكان من خلال برامج العمل التطوعي وتوزيع وجبات الإفطار.

كما تواصل الفعاليات والعروض الترويجية في قطاع التجزئة، بما في ذلك 3 أيام من التخفيضات الكبرى خلال رمضان التخفيضات الإلكترونية الكبرى.

وتوفر المجالس الرمضانية في مختلف وجهات الضيافة أجواء مثالية للتواصل الاجتماعي، وتجارب تناول الطعام أصيلة طوال الشهر الفضيل.

وتواصل برامج المأكولات في مطاعم دبي تقديم قوائم رمضانية مختارة بعناية وتجارب إفطار جماعية.

وتوفر الوجهات الترفيهية العائلية، بما في ذلك كيدزانيا وبلاي دي إكس بي وسكي دبي، أنشطة داخلية ممتعة للسكان والزوار طوال شهر رمضان المبارك.