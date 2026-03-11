700 علامة تجارية تشارك في «ليالي رمضان» بإكسبو الشارقة بتخفيضات 75 %

انطلقت مساء الثلاثاء فعاليات النسخة الـ43 من معرض «ليالي رمضان» في مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ضمن أجندة الدورة الـ36 من «مهرجان رمضان الشارقة»، ويستمر المعرض حتى 22 مارس الجاري.

ويشارك في الحدث أكثر من 210 عارضين، يقدمون نحو 700 علامة تجارية محلية وعالمية، على مساحة تزيد على 18 ألف متر مربع، مع عروض تخفيضات تصل إلى 75 % على تشكيلة واسعة من المنتجات. ويتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 150 ألف زائر، مما يعكس مكانته كأحد أبرز الفعاليات التسويقية والترفيهية في المنطقة خلال الشهر الفضيل.

افتتاح «قرية التراث»

وشهد المعرض افتتاح «قرية التراث» التي تحتفي بـ«عام الأسرة»، بحضور جمال سعيد بوزنجال، المنسق العام لمهرجان رمضان الشارقة، وسلطان محمد شطاف العمراني، المدير التنفيذي التجاري في مركز إكسبو الشارقة. وتقدم القرية رحلة تراثية تشمل الأزياء والمشغولات اليدوية والعطور والبخور وأشهى المأكولات الشعبية، إلى جانب عروض الفنون الشعبية والمسابقات الثقافية.

منصة متكاملة

وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن المعرض يمثل منصة متكاملة تجمع بين تلبية احتياجات المستهلكين وتحفيز تجارة التجزئة، ويتيح المجال للأسر المنتجة ورواد الأعمال الشباب للتواصل مع جمهور أوسع وتعزيز قدراتهم التنافسية.

من جهته، أشار سلطان محمد شطاف العمراني إلى أن تطوير المعرض هذا العام شمل زيادة عدد العارضين وتسهيل تجربة التسوق، بما يتيح الوصول إلى شرائح واسعة من المستهلكين، ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم العلامات الناشئة وكبرى العلامات التجارية على حد سواء.

فعاليات عائلية

ويضم المعرض أقساماً متنوعة لجميع أفراد الأسرة، تشمل ركن الإفطار لتجربة تفاعلية، وركن الأطفال الذي يقدم برامج تعليمية وترفيهية، إلى جانب سحوبات ومسابقات للفوز بجوائز قيمة. ويستمر المعرض يومياً خلال رمضان من الساعة 5:00 مساءً حتى 1:00 بعد منتصف الليل، وخلال عيد الفطر من الساعة 3:00 عصراً حتى 12 منتصف الليل، مع عرض تشكيلة واسعة من الأزياء والعطور والإلكترونيات والمواد الغذائية والمجوهرات والأثاث والمزيد.