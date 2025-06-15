الخط الأزرق لمترو دبي يعيد رسم خريطة الاستثمار العقاري

أكدت شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، التي تتخذ من دبي مقرا لها، أن الخط الأزرق لمترو دبي سيكون له تأثير إيجابي وعميق على السوق العقاري في الإمارة، حيث يعيد رسم خريطة الاستثمار العقاري ليكتب فصلا جديدا من ازدهار قطاع العقارات في دبي.

وذكرت «دبليو كابيتال»، في رؤيتها التحليلية المتعمقة للمشروع، أن الخط الأزرق الجديد يأتي في إطار «خطة دبي الحضرية 2040»، التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة الحضرية، وتحسين جودة الحياة، ودعم البنية التحتية للنقل، مما سينعكس بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية الحيوية وفي مقدمتها القطاع العقاري.

وقالت إن المشروع العملاق سيغطي مناطق ذات أهمية استراتيجية عالية، منها «الورقاء» و«مردف» و«مدينة دبي الأكاديمية»، ويصل حتى ميناء جبل علي مرورًا بمطار دبي الدولي، وهذه التغطية الواسعة ستسهم في ربط المجتمعات السكنية الجديدة بالمراكز الاقتصادية القائمة، وهو ما من شأنه تحفيز نمو الأحياء المتوسطة والناشئة وتحويلها إلى وجهات استثمارية جذابة.

وأشارت «دبليو كابيتال»، إلى أن إنشاء محطة مترو بالقرب من أي منطقة غالبًا ما يؤدي إلى ارتفاع فوري في أسعار العقارات المحيطة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 25%، مع تعزيز الإيجارات والطلب على المدى المتوسط والبعيد.

وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية: «إن مشروع الخط الأزرق لمترو دبي ليس مجرد وسيلة نقل جديدة، بل هو محرك اقتصادي وتنموي حقيقي سيُعيد رسم خريطة الاستثمار العقاري في الإمارة. نشهد بالفعل تحركات مبكرة من المستثمرين، خصوصًا في مناطق مثل الورقاء ومدينة دبي الأكاديمية ومحيط شارع الشيخ محمد بن زايد، حيث ارتفع حجم الطلب على الأراضي والوحدات السكنية بنسبة تتجاوز 30% مقارنة بالعام الماضي. هذه المناطق، التي كانت تُعتبر سابقًا ضواحي بعيدة نسبيًا، أصبحت اليوم محط أنظار المستثمرين نظرًا لقربها من المحطات الرئيسية للمترو، ما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة.»

وأضاف الزرعوني: «إن من أهم التحولات التي سنشهدها خلال السنوات القليلة المقبلة، هو توجه السوق نحو اللامركزية العقارية. فبدلًا من التركّز في مناطق محددة كوسط المدينة، سيبدأ التوزيع العقاري في الانتشار نحو محاور جديدة خلقتها مشاريع البنية التحتية، وعلى رأسها الخط الأزرق. هذا التحول لن يُقلل فقط من الضغوط على المناطق المكتظة، بل سيخلق أيضًا فرصًا حقيقية لمطوري المشاريع متوسطة الكلفة، وسيساهم في تقديم حلول إسكانية متنوعة تلبي احتياجات شرائح أوسع من السكان».

وأشار الزرعوني، إلى أهمية التفكير الاستباقي في الاستثمار العقاري قائلًا: «نحن في (دبليو كابيتال) نشجع المستثمرين على اتخاذ قرارات مبنية على الرؤية المستقبلية وليس فقط على الأوضاع الآنية. الاستثمار في المناطق المرتبطة بمحطات المترو الآن، قبل اكتمال المشروع، يمنح المستثمر فرصة الاستفادة من نمو القيمة مع مرور الوقت. فهناك نماذج مشابهة لما حدث عند إطلاق الخط الأحمر والخط الأخضر سابقًا، حيث شهدنا ارتفاعات كبيرة في الأسعار بمجرد تشغيل المحطات.»

وترى شركة «دبليو كابيتال»، أن من أبرز التأثيرات المباشرة للمشروع هو تسارع نمو القيمة السوقية للعقارات في المناطق المحاذية للخط الأزرق. المناطق التي كان يُنظر إليها سابقًا كمناطق بعيدة نسبيًا عن مراكز الأعمال أو محدودة في الخدمات أصبحت الآن محط أنظار المستثمرين والمطورين العقاريين، خصوصًا مع وضوح الجدول الزمني للمشروع وتوفر معلومات دقيقة عن موقع المحطات ومسارات الربط مع باقي خطوط المترو.

وأوضحت أن تحسين جودة الحياة للسكان يعد من النتائج غير المباشرة لهذا المشروع، حيث سيُمكّن المترو فئات واسعة من السكان من تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، مما يقلل من ازدحام الطرق والانبعاثات، ويُحسن من تجربة الحياة اليومية في المدينة. كما أن هذا التحسن في التنقل يُعزز من جاذبية المناطق السكنية للعمل والعيش، ويرفع من معدلات الإشغال والإيجارات.

وتابعت: «من الناحية التجارية، فإن الخط الأزرق يمثل فرصة مثالية لتنشيط المراكز التجارية ومحلات التجزئة في المناطق التي يعبرها. فسهولة الوصول تعني زيادة تدفق العملاء، مما ينعكس بشكل مباشر على أداء الأنشطة التجارية. كما يُتوقع أن تنتقل العديد من الشركات والمكاتب إلى مناطق جديدة يسهل الوصول إليها عبر المترو، مما يقلل التكاليف التشغيلية ويُسهم في زيادة كفاءة الأعمال».

وأكدت «دبليو كابيتال»، على أن مشروع الخط الأزرق يمثل مرحلة جديدة من التحول الحضري الذكي في دبي، وأن تأثيره لن يقتصر فقط على تحسين التنقل، بل سيمتد ليُحدث نقلة نوعية في أنماط الاستثمار والتوزيع السكاني والعقاري. وتُشجع الشركة جميع المستثمرين على الاستفادة من هذه المرحلة المحورية والتخطيط طويل الأمد بما يتماشى مع التوجهات التنموية لدبي المستقبل.