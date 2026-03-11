الإمارات العالمية للألمنيوم شريك استراتيجي لنسخة 2026 من «اصنع في الإمارات»

أعلنت منصة «اصنع في الإمارات»، المنصة الرائدة لتحفيز النمو الصناعي وتحقيق التحول الاقتصادي في دولة الإمارات، عن اختيار شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA)» شريكاً راعياً لقطاع التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والصناعة 4.0 في نسخة عام 2026 من الفعالية، والتي ستعقد في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026.

وتستضيف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة النسخة الخامسة من «اصنع في الإمارات»، وتنظمها مجموعة أدنيك، إحدى شركات مُدن، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومجموعة «أدنوك»، بحيث تربط بين المصنعين المحليين والشركات الناشئة الواعدة من جهة، وبين المستثمرين الدوليين وصانعي السياسات والمشترين من أنحاء العالم من جهة أخرى. وتلعب «اصنع في الإمارات» دوراً مهماً في تعزيز المنظومة الصناعية في دولة الإمارات.

وباعتبارها أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، تعكس مشاركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» في نسخة 2026 من «اصنع في الإمارات» دورها الأساسي في قيادة مسيرة التنمية الصناعية للدولة.

ويمتد إرث «الإمارات العالمية للألمنيوم» في قيادة التنمية الصناعية بالدولة عبر أكثر من خمسة عقود؛ إذ انطلقت الشركة من مصهر واحد في عام 1979 بقدرة إنتاجية بلغت 135.000 طن، لتتحول اليوم إلى أكبر منتج للألمنيوم «عالي الجودة» في العالم، بقدرة إنتاجية سنوية تتخطى 2.75 مليون طن.

وتعكس مشاركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»، في النسخة الخامسة من «اصنع في الإمارات»، التزامها الاستراتيجي بتسريع توطين الصناعات الحيوية، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، والكشف عن موردين جدد داخل الدولة، وفي عام 2025، أنفقت الشركة ما يزيد على 9 مليارات درهم إماراتي على السلع والخدمات المحلية، بما يمثل 42% من إجمالي إنفاقها عالمياً، تجسيداً لرؤيتها الرامية إلى تحقيق نمو صناعي مستدام.