دبي تستقبل 60 ألف غرفة فندقية مع خطة توسع «عزيزي للضيافة»

أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري وضع حجر الأساس لأول فندق من فئة الخمس نجوم ضمن خطتها الاستثمارية الطموحة في قطاع الضيافة، بقيمة إجمالية تبلغ 75 مليار درهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية السياحية العالمية في إمارة دبي.

ويقع الفندق الجديد ضمن مشروع عزيزي ريفييرا في مدينة محمد بن راشد، ويعد واحداً من عشرة مشاريع فندقية قيد التطوير حالياً بمراحل مختلفة تشمل التصميم والبناء، ضمن منظومة متكاملة تجمع التطوير والإنشاء وإدارة المشاريع.

وتهدف الشركة من خلال توسعها الاستراتيجي إلى تطوير 151 فندقاً تشمل 100 فندق من فئة الأربع نجوم و50 فندقاً من فئة الخمس نجوم، إضافة إلى فندق واحد من فئة السبع نجوم، مع تركيز أكثر من 90% من هذه المشاريع في دبي. ومن المتوقع أن توفر هذه المحفظة عند اكتمالها نحو 60 ألف غرفة فندقية وأكثر من 75 ألف فرصة عمل في قطاع الضيافة.

وتشمل خطط الشركة تطوير فندق فاخر ضمن مشروع برج عزيزي على شارع الشيخ زايد، المتوقع أن يصبح ثاني أطول برج في العالم.

كما تخطط الشركة لإطلاق أكاديمية عزيزي للضيافة لتدريب الكفاءات الوطنية، وإعداد جيل جديد من المهنيين المؤهلين للعمل وفق أعلى المعايير الدولية.

وقال مرويس عزيزي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة: «دبي أثبتت قدرتها على ترسيخ مكانتها مدينة عالمية جذابة للاستثمار والسياحة. استثمارنا في قطاع الضيافة يعكس التزامنا طويل الأمد تجاه الإمارة وثقتنا في مستقبلها السياحي والاقتصادي».

وأضاف: «نهدف من خلال مشاريعنا إلى تقديم تجارب ضيافة متنوعة تواكب تطلعات الزوار من مختلف أنحاء العالم، وتعزز مكانة دبي وجهة عالمية للسياحة ونمط الحياة والاستثمار».