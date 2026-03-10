مجموعة ايدج تدشن أول سفينة "كورفيت" من فئتها لصالح البحرية الأنغولية

أعلنت مجموعة ايدج، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، تدشين أول فرقاطة كورفيت من فئتها (FOC) من طراز " BR71 MK II Combattante "، والتي تحمل اسم " NRA Ekuikui II "، وذلك ضمن عقد إستراتيجي بقيمة مليار يورو لصالح البحرية الأنغولية.

وجرى التدشين في شيربورغ بفرنسا، حيث تولت شركة " CMN Naval " تصميم وبناء السفينة الأولى، وهي مجموعة عالمية مرموقة متخصصة في تصميم وهندسة وبناء السفن العسكرية والتجارية واليخوت الضخمة.

وقامت شركة أبوظبي لبناء السفن، التابعة لمجموعة إيدج، بتسليم ستة زوارق اعتراضية سريعة بطول 12 متراً، إضافةً إلى واحد من أصل خمسة زوارق اعتراضية بطول 16 متراً، حيث تشكل هذه الزوارق جزءاً من الأسطول الحديث للبحرية الأنغولية وقدراتها المتطورة، بما يدعم مهام المراقبة البحرية الحيوية وأهداف الأمن الوطني.

وقال ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن: من خلال التعاون الوثيق مع شركة CMN وشركائنا الدوليين، نحقق إنجازات كبيرة لصالح البحرية الأنغولية بوتيرة متسارعة، فبعد مرور عامين فقط على توقيع العقد، تم بالفعل تدشين أول كورفيت بطول 71 متراً، كما جرى تسليم زوارق اعتراضية متقدمة، وستتبع ذلك سفينتان إضافيتان، إحداهما ستُبنى بواسطة CMN، بينما ستتولى شركة أبوظبي لبناء السفن بناء الأخرى في أبوظبي بعد نقل التكنولوجيا، ويعكس هذا الزخم قوة شراكتنا والتزامنا المشترك بتعزيز الأمن البحري في أنغولا.

كما تقوم شركة "أنافيا" التابعة لمجموعة ايدج بدمج المروحية البحرية غير المأهولة " HT100 NAVAL "، المصممة في سويسرا، على متن كورفيت "BR71 MK II Combattante". وستُزوَّد كل كورفيت بمنظومتين جويتين غير مأهولتين من طراز " HT100 NAVAL "، والمجهزتين بحساسات كهرومصرية/أشعة تحت الحمراء (EO/IR) وسيتم دمج هذه المنظومات دمجاً كاملاً مع أنظمة إدارة القتال على متن السفن.

وقال إيشان ساهغال، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة أنافيا: نُقدّم للبحرية الأنغولية مضاعف قوة فعّالاً يعزّز قدراتها في مجال المراقبة البحرية، مستندين إلى الأداء المتقدم والموثوقية العالية لمنظومة " HT100"، علاوة على توفير محطة تحكم مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات التشغيل البحري، إضافة إلى خدمات الدعم اللوجستي المتكامل وبرامج التدريب التي تضمن أعلى مستويات الجاهزية والاستفادة التشغيلية.

ويجري حالياً بناء السفينة الثانية من طراز " BR71 MK II Combattante " في مرافق شركة أبوظبي لبناء السفن في أبوظبي ، فيما يتم بناء السفينة الثالثة في شيربورغ بفرنسا.

ويُمثل إطلاق السفينة الأولى من هذه الفئة أحدث محطة في مسار الشراكة الأمنية المتنامية بين أنغولا ودولة الإمارات، ففي أكتوبر من العام الماضي، وقعت مجموعة ايدج خطاب نوايا مع وزارة الداخلية في جمهورية أنغولا لنشر برنامج شامل لأمن الحدود.