«رُوّاد» تعزز سياسات التمويل لدعم رواد الأعمال المواطنين واستدامة مشاريعهم

عقدت لجنة تمويل المشاريع بمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد»، والملحقة بـدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، اجتماعها الحادي والأربعين في مقر الدائرة، برئاسة حمد علي عبدالله المحمود، رئيس الدائرة، وبحضور أعضاء اللجنة سعيد غانم السويدي، وفيصل جاسم المدفع، وفهد الخميري، والدكتور مدثر عبدالله، ونورا الزرعوني.

كما شارك في الاجتماع فاطمة حسن آل علي، مدير المؤسسة ورئيس اللجنة الفنية لتمويل المشاريع، إلى جانب أعضاء اللجنة الفنية راشد سواقد، وناصر عبدالله العويس، وحمدة محمد الحمادي.

واستعرضت اللجنة ضمن أجندة الاجتماع رصيد التمويل المعتمد لعام 2026، وقرارات التمويل الصادرة من خلال برنامج التمويل المباشر من المؤسسة، وبرنامج التمويل غير المباشر عبر المصارف.

كما قدمت حمدة محمد الحمادي عرضاً تفصيلياً حول قائمة المشاريع المتقدمة بطلبات التمويل، إلى جانب طلبات إعادة النظر في القرارات السابقة الصادرة بشأن عدد من المشاريع، حيث جرى مناقشة هذه الطلبات واتخاذ القرارات المناسبة حيالها.

وقررت اللجنة الموافقة على تمويل مشروع متخصص في القطاع الرياضي بنظام التمويل غير المباشر من خلال أحد المصارف بقيمة 700 ألف درهم، بما يعكس توجه المؤسسة نحو دعم المشاريع النوعية ذات الجدوى الاقتصادية في القطاعات الحيوية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد المشاريع الحاصلة على موافقات تمويلية من قبل اللجنة خلال عام 2026 وحتى نهاية فبراير الماضي إلى ثلاثة مشاريع وبإجمالي قيمة تمويلية بلغت 1.5 مليون درهم.

ووجهت اللجنة بإعداد تصور متكامل لمصفوفة تقييم المشاريع المتقدمة للتمويل، على أن تشمل عناصر محددة تتضمن التقرير الائتماني لمقدم الطلب، ونسبة الاستقطاع، والراتب الشهري لمالك المشروع، وذلك بهدف تعزيز دقة دراسة الطلبات وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في آليات منح التمويل.

وأكدت اللجنة في ختام الاجتماع مواصلة العمل على تطوير سياسات وبرامج التمويل بما يسهم في تمكين رواد الأعمال المواطنين، ودعم استدامة مشاريعهم، وتعزيز مساهمتها في تنمية وتنافسية اقتصاد إمارة الشارقة.